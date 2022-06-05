Командиры РФ получили задание взять Северодонецк и "дорогу жизни" до 10 июня – Гайдай
Российские оккупанты получили от своего руководства два задания: до 10 июня оккупировать Северодонецк и взять контроль над "дорогой жизни". Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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Гайдай сообщил о "промежуточных хороших новостях": ВСУ частично зачистили Северодонецк от оккупантов, сократив контроль россиян над городом до 50%.
"Даже кадыровцы уже записывают обращения, что все это временно и они вернут контроль в ближайшее время… Ну из перехватов мы понимаем, что командующие российской армией получили два задания. Первое – до 10 июня захватить Северодонецк. Второе – до 10 июня полностью контролировать трассу Лисичанск-Бахмут", – сказал Гайдай.
Глава ОВА прогнозирует, что в связи с этим до 10 июня россияне бросят на выполнение этих заданий все имеющиеся резервы – всю технику и личный состав, которые есть в доступе.
Также Гайдай считает, что в ближайшие дни оккупанты на данном участке фронта в разы увеличат количество обстрелов из тяжелой артиллерии и с самолетов, чтобы "просто сровнять все с землей".
Сегодня 57 отдельная мотопехотная бригада ВСУ показала видео своей работы по оккупантам в Северодонецке:
- 3 июня бойцы украинского Интернационального легиона прибыли в Северодонецк. За последние дни украинские силы отбросили россиян, город контролируют пополам.
- По оценке ISW, российские войска все еще могут захватить Северодонецк, но украинская оборона сильна. В ВГА заявили, что украинские военные уверены: им удастся вернуть под свой контроль Северодонецк.
- Британская разведка заявила, что Россия применяет "сирийскую тактику" в Северодонецке – использует плохо обученную прокси-пехоту для городских боев.
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