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Россия применяет "сирийскую тактику" в Северодонецке – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 10:47
Россия применяет
Северодонецк (фото - ЕРА)

Россия применяет "сирийскую тактику" в Северодонецке – использует плохо обученную прокси-пехоту для городских боев. Об этом сообщает британская разведка в Twitter.

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Отмечается, что за последние сутки украинские военные провели контратаки в Северодонецке. Это, вероятно, свело на нет оперативный импульс россиян, который они создавали за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи.

Россия же привлекает для боев в этом районе мобилизированных с временно оккупированных районов Луганской области. Эти силы плохо обучены и оснащены.

По словам британцев, подобную тактику использования прокси-пехоты для боев в городе Россия применяла в Сирии, где для атак на городские районы бросала 5-й корпус сирийской армии. РФ, вероятно, действует таким образом, чтобы снизить потери своей регулярной армии.

Читайте также: "Своих не считают". РФ сменила тактику в Северодонецке – комбат батальона "Свобода" 

Марк Сировой
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Сирия северодонецк тактика армия рф войска россии разведка великобритании
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