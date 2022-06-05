Россия применяет "сирийскую тактику" в Северодонецке – разведка Британии
Россия применяет "сирийскую тактику" в Северодонецке – использует плохо обученную прокси-пехоту для городских боев. Об этом сообщает британская разведка в Twitter.
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Отмечается, что за последние сутки украинские военные провели контратаки в Северодонецке. Это, вероятно, свело на нет оперативный импульс россиян, который они создавали за счет концентрации боевых подразделений и огневой мощи.
Россия же привлекает для боев в этом районе мобилизированных с временно оккупированных районов Луганской области. Эти силы плохо обучены и оснащены.
По словам британцев, подобную тактику использования прокси-пехоты для боев в городе Россия применяла в Сирии, где для атак на городские районы бросала 5-й корпус сирийской армии. РФ, вероятно, действует таким образом, чтобы снизить потери своей регулярной армии.
- 3 июня бойцы украинского Интернационального легиона прибыли в Северодонецк. За последние дни украинские силы отбросили россиян, город контролируют пополам, говорит глава ОВА Гайдай.
- По оценке ISW, российские войска все еще могут захватить Северодонецк, но украинская оборона сильна. В ВГА заявили, что украинские военные уверены: им удастся вернуть под свой контроль Северодонецк.
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