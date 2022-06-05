Российские войска все еще могут захватить Северодонецк, но украинская оборона сильна – ISW

У российских войск все еще есть ресурсы для захвата Северодонецка, но украинская оборона остается сильной. Об этом сообщил Институт по изучению войны (ISW) в сводке за 4 июня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, украинское правительство и военные все более уверенно обсуждают битву за Северодонецк и, вероятно, успешно препятствуют выделению российскими военными резервов в упорной битве за город.

"Хотя российские войска все еще могут захватить Северодонецк и Лисичанск, а украинские силы, вероятно, более деградированы, чем следует из заявлений Гайдая, украинская оборона остается сильной на этом ключевом театре военных действий", – говорится в сводке ISW.

Читайте также: ВСУ оттесняют оккупантов в Северодонецке. Убито много кадыровцев – глава ОВА

Аналитики отмечают, что российские военные сосредоточили все имеющиеся у них ресурсы на этом единственном сражении, чтобы добиться лишь скромных успехов. В то же время, как говорится в сводке ISW, украинские военные сохраняют гибкость и уверенность, чтобы не только проводить локальные контрнаступления в других местах в Украине (например, к северу от Херсона), но и проводить эффективные контратаки в Северодонецке.

"Уверенность украинского правительства в прямом заявлении, что его силы могут удерживать Северодонецк более двух недель, и готовность проводить локальные контратаки, а не строго оставаться в обороне, является заметным отходом от заявлений Украины, сделанных 28 мая, о том, что украинские силы могут уйти из Северодонецка, избегая окружения", – заявили в Институте по изучению войны.

Читайте также: Украинские военные уверены, что им удастся вернуть под свой контроль Северодонецк – ВГА

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.