ВСУ оттесняют оккупантов в Северодонецке. Убито много кадыровцев – глава ОВА
03.06.2022, 20:58
Сергей Гайдай (Фото: скриншот видео Сергій Гайдай/Facebook)
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ отодвинули российские войска в Северодонецке и вернули контроль над 20% города.
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В ходе уличных боев россияне потеряли много техники и личного состава, в том числе и кадыровцев.
Боевые действия последних двух дней продемонстрировали, что ВСУ в состоянии вытеснять врага из города, считает Гайдай.
- Автомобильной трассой Бахмут—Лисичанск в самом "горячем" районе боевых действий в Украине по состоянию на утро 3 июня Силы обороны не пользуются: слишком интенсивный огонь российских оккупантов, сообщил сегодня утром Сергей Гайдай.
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