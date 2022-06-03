ВСУ оттесняют оккупантов в Северодонецке. Убито много кадыровцев – глава ОВА

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ отодвинули российские войска в Северодонецке и вернули контроль над 20% города.

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В ходе уличных боев россияне потеряли много техники и личного состава, в том числе и кадыровцев.

Боевые действия последних двух дней продемонстрировали, что ВСУ в состоянии вытеснять врага из города, считает Гайдай.

Автомобильной трассой Бахмут—Лисичанск в самом "горячем" районе боевых действий в Украине по состоянию на утро 3 июня Силы обороны не пользуются: слишком интенсивный огонь российских оккупантов, сообщил сегодня утром Сергей Гайдай.

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Роман Брыль

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