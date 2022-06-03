UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ оттесняют оккупантов в Северодонецке. Убито много кадыровцев – глава ОВА

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 20:58
ВСУ оттесняют оккупантов в Северодонецке. Убито много кадыровцев – глава ОВА - Фото
Сергей Гайдай (Фото: скриншот видео Сергій Гайдай/Facebook)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что ВСУ отодвинули российские войска в Северодонецке и вернули контроль над 20% города. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ходе уличных боев россияне потеряли много техники и личного состава, в том числе и кадыровцев. 

Боевые действия последних двух дней продемонстрировали, что ВСУ в состоянии вытеснять врага из города, считает Гайдай. 

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ северодонецк российские оккупанты луганская ова Cергей Гайдай
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 