"Трасса жизни" Бахмут – Лисичанск замерла: слишком плотные обстрелы оккупантов – Гайдай

Автомобильной трассой Бахмут — Лисичанск в самом "горячем" районе боевых действий в Украине по состоянию на утро 3 июня силы обороны не пользуются: слишком интенсивный огонь российских оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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"Орки не дают покоя и в районе "дороги жизни", которой мы сейчас не пользуемся, там слишком плотные обстрелы", – написал он.

Чиновник сообщил, что россияне "уничтожают территорию свободной Луганской области – все города и села страдают от вражеских обстрелов".

"Бои продолжаются в центре Северодонецка и поселках-сателлитах города. Россияне штурмовали Метелкино и Боровское, но успеха там не имели, в частности, по Боровскому били из авиации. Прилеты с неба также были по Устиновке и Мирной Долине", – объяснил он ситуацию.

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Гайдай отметил, что в районе Метелкино и Белогоровки (вероятно, той, что у Бахмутской трассы. — Прим. ред.) противник пытался вести штурмовые действия, но понес потери и отошел на предыдущие позиции.

По словам главы ЛугОВА, "не имея значительных достижений на фронте, враг отчитывается очередными победами над гражданской инфраструктурой" – бьет по домам и предприятиям Северодонецка, Боровского, Устиновки и Лисичанска.

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Евгений Пилипенко

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