"Трасса жизни" Бахмут – Лисичанск замерла: слишком плотные обстрелы оккупантов – Гайдай
Автомобильной трассой Бахмут — Лисичанск в самом "горячем" районе боевых действий в Украине по состоянию на утро 3 июня силы обороны не пользуются: слишком интенсивный огонь российских оккупантов. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
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"Орки не дают покоя и в районе "дороги жизни", которой мы сейчас не пользуемся, там слишком плотные обстрелы", – написал он.
Чиновник сообщил, что россияне "уничтожают территорию свободной Луганской области – все города и села страдают от вражеских обстрелов".
"Бои продолжаются в центре Северодонецка и поселках-сателлитах города. Россияне штурмовали Метелкино и Боровское, но успеха там не имели, в частности, по Боровскому били из авиации. Прилеты с неба также были по Устиновке и Мирной Долине", – объяснил он ситуацию.
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Гайдай отметил, что в районе Метелкино и Белогоровки (вероятно, той, что у Бахмутской трассы. — Прим. ред.) противник пытался вести штурмовые действия, но понес потери и отошел на предыдущие позиции.
По словам главы ЛугОВА, "не имея значительных достижений на фронте, враг отчитывается очередными победами над гражданской инфраструктурой" – бьет по домам и предприятиям Северодонецка, Боровского, Устиновки и Лисичанска.
- Военные показали видео, как ликвидировали группу оккупантов, одного взяли в плен и допросили.
- 2 июня, сообщили в Генштабе, РФ неудачно штурмовала в направлении Кривого Рога.
- Аналитики ISW считают, что после потерь в Северодонецке россиянам не хватит сил наступать в Донецкой области.
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