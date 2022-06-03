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Разведчики ликвидировали группу оккупантов, одного взяли в плен и допросили: видео 18+ видео

Цей матеріал також доступний українською
03.06.2022, 08:38
Скриншот
"Возвращаем свое". 92 бригада показала танковые бои и зачистку от первого лица – видео
"Возвращаем свое". 92 бригада показала танковые бои и зачистку от первого лица – видео
На максимальной дистанции: расчет Стугна-П бьет российскую технику на 5 км – видео
На максимальной дистанции: расчет Стугна-П бьет российскую технику на 5 км – видео

Осторожно: видео 18+

Украинские разведчики на Донбассе взяли в плен раненого российского оккупанта. Эпизод большой агрессивной войны РФ против Украины показала у себя в YouTube-канале группа К2 из 54 бригады ВСУ.

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Как описали ситуацию авторы ролика, "незваные туристы заблудились в пешем порядке" на улицах одного из населенных пунктов Донецкой области.

Захватчики попытались укрыться в доме, но туда прилетела мина. Оккупанты ретировались в посадку, однако были уничтожены. Один, однако, выжил; поняв, что сопротивляться нет смысла, раненый россиянин отбросил в сторону автомат. Его взяли в плен, оказали медпомощь и затем допросили.

Читайте также: "Эвакуацию разрешаю". Дневник боевого медика, вывозившего раненых. Он сам едва не погиб

Евгений Пилипенко
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54 бригада война плен артиллерия военнопленный К2
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