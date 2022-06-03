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Украинские разведчики на Донбассе взяли в плен раненого российского оккупанта. Эпизод большой агрессивной войны РФ против Украины показала у себя в YouTube-канале группа К2 из 54 бригады ВСУ.

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Как описали ситуацию авторы ролика, "незваные туристы заблудились в пешем порядке" на улицах одного из населенных пунктов Донецкой области.

Захватчики попытались укрыться в доме, но туда прилетела мина. Оккупанты ретировались в посадку, однако были уничтожены. Один, однако, выжил; поняв, что сопротивляться нет смысла, раненый россиянин отбросил в сторону автомат. Его взяли в плен, оказали медпомощь и затем допросили.

Вчера группа К2 показала, как по поселку ехали танки армии РФ – и ударила артиллерия ВСУ.

2 июня Швеция заявила, что даст Украине противокорабельные ракеты, ПТРК и винтовки с боеприпасами.

Также сегодня стало известно, что Турция подарит ВСУ ударный дрон, на который собрал для Украины деньги литовский народ.

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Евгений Пилипенко

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