Аэроразведка Сил обороны показала, как артиллерия Вооруженных Сил Украины сорвала планы российских танкистов по перемещению в разрушенном поселке в зоне боевых действий. Ролик размещен в YouTube-канале группы К2 из 54 бригады ВСУ.

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На кадрах видно, как по улице едут несколько российских танков, которые попадают под обстрел. Два из них начинают "пятиться", но в итоге один из прилетов (либо наезд на мину) уничтожает танк врага с детонацией боезапаса.

Остальные танки армии РФ ретировались "и все, чего добились, – это поразили уничтоженные их же артиллерией гражданские дома", дописали в волонтерском фонде "Повернись живим".

2 июня Швеция заявила, что даст Украине противокорабельные ракеты, ПТРК и винтовки с боеприпасами.

Также сегодня стало известно, что Турция подарит ВСУ ударный дрон, на который собрал для Украины деньги литовский народ.

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Евгений Пилипенко

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