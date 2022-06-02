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По поселку ехали танки армии РФ. Ударила артиллерия ВСУ: один превратился в факел – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 16:36
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Аэроразведка Сил обороны показала, как артиллерия Вооруженных Сил Украины сорвала планы российских танкистов по перемещению в разрушенном поселке в зоне боевых действий. Ролик размещен в YouTube-канале группы К2 из 54 бригады ВСУ.

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На кадрах видно, как по улице едут несколько российских танков, которые попадают под обстрел. Два из них начинают "пятиться", но в итоге один из прилетов (либо наезд на мину) уничтожает танк врага с детонацией боезапаса.

Остальные танки армии РФ ретировались "и все, чего добились, – это поразили уничтоженные их же артиллерией гражданские дома", дописали в волонтерском фонде "Повернись живим".

Смотрите видео: Российский танкист-неудачник два раза подряд подорвался на минах на Донбассе

Евгений Пилипенко
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война артиллерия танк
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