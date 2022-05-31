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Российский танкист-неудачник два раза подряд подорвался на минах на Донбассе – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
31.05.2022, 16:03
Скриншот из видеозаписи
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Боевая группа К-2 из состава 54 отдельной механизированной бригады показала видео уничтожения российского танка Т-72Б3, который два раза подряд подорвался на противотанковых минах.

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Военнослужащие сообщают, что видео было снято в районе населенных пунктов Марьинка и Красногоровка Донецкой области.

"Ехали "туристы" на тяжелой машине по степной дороге, где парни из разведывательной группы К-2 с помощью еще одних знаменитых рабочих установили знаки, запрещающие движение транспортным средствам. Но за рулем был водитель-неудачник и дважды наехал на установленный "поребрик". Который, кстати, тоже был установлен вышеуказанными рабочими!" – сообщили в К-2.

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Оксана Житнюк
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Донбасс танк
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