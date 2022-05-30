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"Героически воюют с соснами". СБУ показала, как "тикток-войска" Кадырова снимают видео

Цей матеріал також доступний українською
30.05.2022, 18:08
Кадыровец с РПГ (Фото - СБУ)

Служба безопасности Украины опубликовала видео с телефона одного из кадыровцев, приехавшего воевать в Украину. Они доказывают, что пропагандистские ролики об успехах чеченских подразделений являются постановкой и снимаются с нескольких дублей.

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"Стало еще понятнее, почему некоторые подразделения кадыровцев называют "тикток-войсками". Ведь вместо боев с украинскими защитниками, эти "пехотинцы путина" героически воюют с… соснами в лесах Луганской области", — заявили в СБУ.

Кадыровцами называют сотрудников МВД Чечни и чеченской Росгвардии. По оценкам Главного управления разведки, на середину мая в Украине находилось около 2425 чеченских военных.

Они известны тем, что уделяют больше времени и внимания пиару, чем войне. У них есть собственная медиагруппа, которая снимает постановочные бои. Этими видео активно делится у себя в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Андрей Водяный
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война кадыровцы
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