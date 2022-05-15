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Военная разведка опубликовала личные данные 2500 кадыровцев, которые воюют в Украине

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 11:18
Военная разведка опубликовала личные данные 2500 кадыровцев, которые воюют в Украине - Фото
Кадыровцы (скриншот видео)

Военная разведка опубликовала личные данные 2500 российских военных из Чечни, так называемых кадыровцев, которые воевали в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

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Отмечается, что в широкомасштабном вторжении участвовали около 2500 боевиков из Чечни. По данным ГУР, около 100 из них были ликвидированы, 300 – ранены, более 60 – убежали из Украины, бросив оружие и амуницию. Список с личными данными боевиков и статусами "погиб", "ранен", "болеет" можно посмотреть здесь.

В ГУР пишут, что кадыровцы начали заходить в первые дни нападения, основной задачей было запугивание и геноцид украинцев. Находясь во втором эшелоне, они занимались обысками жилья, издевательствами над заложниками и мирными жителями, разбоем и грабежом.

Когда россияне начали нести масштабные потери, боевикам из Чечни приказали выполнять роль заградотряда – показательно расстреливать отступающие подразделения, которые отказываются воевать.

После того как украинские силы обороны прогнали кадыровцев из-под Киева и Чернигова, чеченские боевики переместились на Луганское и Мариупольское направление, где продолжили грабить и снимать ролики в TikTok.

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Марк Сировой
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