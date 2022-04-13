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В Мелитополе неизвестные ликвидируют оккупантов, в том числе кадыровцев – разведка

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 18:37
В Мелитополе неизвестные ликвидируют оккупантов, в том числе кадыровцев – разведка - Фото
Митинг в Мелитополе (Скриншот из видео)

В Мелитополе Запорожской области неизвестные патриоты ликвидируют оккупантов, в том числе кадыровцев. Об этом сообщает пресс-служба украинской разведки.

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По данным ГУР Минобороны, установлено, что в период с 20 марта по 12 апреля во временно оккупированном городе было ликвидировано 70 российских военных. Это происходило во время ночных патрулирований оккупантов.

Разведка сообщает, что причина смерти ночных "патрульных" из РФ во время комендантского времени – ножевые и огнестрельные ранения. При этом информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах смерти оккупационная "администрация" тщательно скрывает, а причастных к убийствам оккупанты найти не смогли.

"Есть данные, что это следствие работы украинского движения сопротивления Мелитополя", – сказано в сообщении.

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Оксана Житнюк
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