В Мелитополе оккупанты массово задерживают бизнесменов и заставляют платить "компенсации"

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области российские военнослужащие массово задерживают предпринимателей, а отпускают их только после выплаты "компенсации". Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Оккупанты проводят обыски в офисах и домах предпринимателей, добавила Денисова.

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Также оккупанты пытаются обложить предпринимателей "налогом и платами" в пользу РФ – наличными и товарами или продуктами.

"Такими действиями армия РФ нарушает право собственности, гарантированное статьей 33 Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны", – указывает Денисова.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине.

1 апреля мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что жителей города выпускают только в оккупированный Крым. Но местные не хотят ехать туда.

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Роман Брыль

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