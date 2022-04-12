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В Мелитополе оккупанты массово задерживают бизнесменов и заставляют платить "компенсации"

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2022, 19:29
В Мелитополе оккупанты массово задерживают бизнесменов и заставляют платить
Фото: Людмила Денісова/Facebook

Во временно захваченном Мелитополе Запорожской области российские военнослужащие массово задерживают предпринимателей, а отпускают их только после выплаты "компенсации". Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.  

Оккупанты проводят обыски в офисах и домах предпринимателей, добавила Денисова. 

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Также оккупанты пытаются обложить предпринимателей "налогом и платами" в пользу РФ – наличными и товарами или продуктами. 

"Такими действиями армия РФ нарушает право собственности, гарантированное статьей 33 Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны", – указывает Денисова. 

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с московским механизмом учесть эти факты нарушений прав человека РФ в Украине. 

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Роман Брыль
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Людмила Денисова права человека мелитополь российские оккупанты
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