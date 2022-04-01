Мелитопольцев выпускают только в оккупированный Крым. Но местные не хотят ехать туда – мэр

Россияне выпускают жителей Мелитополя только в оккупированный Крым, заявил мэр Мелитополя Иван Федоров во время телемарафона "Единые новости", пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Сейчас в Мелитополе остаются около 75 000 жителей. И оккупанты не позволяют людям выехать на относительно безопасную территорию Украины.

"Дорога из Запорожья в Мелитополь в обычное время – это один час, в моем понимании, что в военное время – это четыре часа, но сейчас она занимает двое суток. Оккупанты намеренно все задерживают, чтобы не выпускать людей и оккупировать город", – сказал он.

Кроме того, россияне блокируют и неофициальные зеленые коридоры. Выехать можно только на территорию оккупированного полуострова, говорит Федоров.

"Всех отправляют только в Крым. Говорят, что туда можно доехать без проблем, но наши люди не хотят ехать в Крым", – добавил городской голова.

Раньше Федоров сообщал, что в Мелитополе некоторые главы ОСМД дают оккупантам списки опустевших квартир.

26 марта сообщалось, что в Мелитополе войска РФ начали "охоту" на тех, кто не хочет подчиняться захватчикам.

Катерина Амеліна

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