В Мелитополе некоторые главы ОСББ дают оккупантам списки опустевших квартир – мэр Федоров

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской некоторые старшие по домам составляют для российских оккупантов списки опустевших квартир. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Facebook.

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"Некоторые старшие по домам приняли решение взаимодействовать с оккупантами – составляют списки квартир в своих домах и расписывают, где жили военнослужащие украинские, где жили чиновники, где никто не живет – люди выехали. И оккупанты, военнослужащие России занимают эти квартиры", – рассказал Федоров.

Имена всех коллаборантов известны, соответствующее уголовное дело уже открыто, сообщил мэр.

26 марта сообщалось, что в Мелитополе войска РФ начали "охоту" на тех, кто не хочет подчиняться захватчикам.

Наталия Медведева

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