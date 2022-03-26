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В Мелитополе войска РФ начали охоту на несогласных с оккупацией: ищут, "где живут фашисты"

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2022, 08:30
В Мелитополе войска РФ начали охоту на несогласных с оккупацией: ищут,
Митинг в Мелитополе (Скриншот из видео)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области войска РФ начали "охоту" на тех, кто не хочет подчиняться захватчикам. Российская комендатура собирает глав ОСМД и предлагает сообщать им о том, "где живут фашисты". Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев.

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Он отметил, что под понятие "фашисты" у российских оккупантов подпадают все, кто не соглашается, что Мелитополь – это Россия, кто хранит или демонстрирует флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинские власти единственными легитимными.

Арафьев также сообщил, что журналисты, продолжающие работать на оккупированных территориях Запорожской области, получают угрозы и требования перестать работать в пользу Украины. Оккупанты пугают представителей медиа тюремным заключением по статье уголовного кодекса РФ о терроризме.

По словам Арафьева, в поселок Кирилловка приехали военные РФ и представились жителям и местным властям как "военная комендатура города Мелитополя" и предложили "сотрудничество". Председатель Кирилловского поселкового совета от "предложения" отказался и направил оккупантов во всем известном направлении.

Арафьев также сообщил о боях украинских сил с оккупантами в Запорожской области. По состоянию на вечер 25 марта были уничтожены 20 оккупантов, 40 военных РФ ранены, уничтожены бронетранспортер, танк, три автомобиля и один 120-мм миномет, а также повреждена самоходная гаубица.

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Оксана Житнюк
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война оккупация Запорожье Кирилловка мелитополь
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