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Опубликованы телефонные перехваты. Оккупант о "кадыровцах": Они тоже пи...ды получили

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 23:05

Советник главы МВД Антон Геращенко открыл YouTube-канал, где публикует перехваты телефонных разговоров российских оккупантов.

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По словам Геращенко, перехваты предоставлены союзниками Украины.

К примеру, в одном из последних опубликованных разговоров российский оккупант рассказывает отцу о том, что в Украине ему "п...ц как жестко", и что он "такого в жизни никогда не видел".

Российские солдаты, по словам военного, деморализованы, некоторых приходится "успокаивать" из-за страха перед украинскими защитниками.

"Кадыровцы" также, по словам оккупанта, убегают от обстрелов украинских бойцов. "Они тоже пи...ды, пап, получили, ты че, блин, еб...ть. Их тоже нахуя...ли, бл...дь, нормально. Ты че думаешь, что они, бл...дь, сверхлюди что ли?".

Вадим Ребрина
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Россия война перехват антон геращенко кадыровцы
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