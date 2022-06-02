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Швеция даст Украине противокорабельные ракеты

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2022, 14:17
Швеция даст Украине противокорабельные ракеты - Фото
Анн Линде (фото - ЕРА)

Швеция отправит в помощь Украине противокорабельные ракеты. Об этом объявила в Twitter министр иностранных дел Анн Линде.

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Помимо ПКР, Вооруженные Силы Украины получат от шведского правительтства противотанковые средства и винтовки калибра 12,7-мм вместе с боеприпасами.

Четвертый пакет шведской поддержки "также включает финансовую помощь ВСУ", пишет глава МИД страны. Общая сумма – более 95 миллионов евро.

"Война России против Украины должна прекратиться!", - резюмировала Линде.

Новость дополняется...

Евгений Пилипенко
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война швеция военная помощь анн линде ПКР
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