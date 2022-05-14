Глава Роскосмоса угрожает Финляндии и Швеции ядерным ударом за вступление в НАТО

Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин "пошутил" в Telegram, что у российских ракет с ядерной боеголовкой по отношению к странам НАТО нет предвзятого отношения и враждебных намерений, "просто работа такая".

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Рогозин процитировал реплику замглавы МИД России Александра Грушко о том, что "у России нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции", и добавил от себя, что "у "Сармата" по отношению к странам НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений. Просто работа такая".

СПРАВКА. "Сармат" (по классификации НАТО – SS-X-30) – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с многоступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой для доставки ядерных и неядерных зарядов на десяти маневрирующих гиперзвуковых боеголовках.

20 апреля 2022 года сообщалось, что Россия провела испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". После запуска Путин заявил, что ракета не имеет аналогов в других странах и даст пищу для размышлений тем, кто пытается угрожать России.

12 мая Финляндия опубликовала официальное заявление о курсе на вступление страны в НАТО. В МИД РФ заявили, что этим власти страны превращают ее территорию "в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией".

В Белом доме заявили, что поддержат заявки Финляндии и Швеции, отметив, что причиной этого расширения Альянса является российский диктатор Владимир Путин.

Сергей Бережной

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