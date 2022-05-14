Глава Роскосмоса угрожает Финляндии и Швеции ядерным ударом за вступление в НАТО
14.05.2022, 12:27
Владимир Путин, Александр Лукашенко и Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный, апрель 2022 года (фото - Михаил Климентьев:EPA)
Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин "пошутил" в Telegram, что у российских ракет с ядерной боеголовкой по отношению к странам НАТО нет предвзятого отношения и враждебных намерений, "просто работа такая".
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Рогозин процитировал реплику замглавы МИД России Александра Грушко о том, что "у России нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции", и добавил от себя, что "у "Сармата" по отношению к странам НАТО тоже нет предвзятого отношения и враждебных намерений. Просто работа такая".
СПРАВКА. "Сармат" (по классификации НАТО – SS-X-30) – российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования с многоступенчатой межконтинентальной баллистической ракетой для доставки ядерных и неядерных зарядов на десяти маневрирующих гиперзвуковых боеголовках.
- 20 апреля 2022 года сообщалось, что Россия провела испытательный пуск новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". После запуска Путин заявил, что ракета не имеет аналогов в других странах и даст пищу для размышлений тем, кто пытается угрожать России.
- 12 мая Финляндия опубликовала официальное заявление о курсе на вступление страны в НАТО. В МИД РФ заявили, что этим власти страны превращают ее территорию "в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией".
- В Белом доме заявили, что поддержат заявки Финляндии и Швеции, отметив, что причиной этого расширения Альянса является российский диктатор Владимир Путин.
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