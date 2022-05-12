Россия угрожает Финляндии "ответными шагами военно-технического характера"
В МИД РФ заявили, что власти Финляндии, поддерживая членство страны в НАТО, превращают свою территорию "в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией". Москва грозит предпринять "ответные шаги как военно-технического, так и иного характера". Заявление МИД РФ опубликовано на сайте министерства.
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В нем говорится, что поддержка президентом и премьер-министром Финляндии вступления страны в Альянс "является радикальным изменением внешнеполитического курса".
В МИД РФ еще раз повторили, что цель НАТО, по мнению России, – продолжить расширение к границам РФ, "создать еще один фланг для военной угрозы нашей стране".
"Но зачем Финляндии превращать свою территорию в рубеж военного противостояния с Российской Федерацией, лишаясь при этом самостоятельности в принятии собственных решений, рассудит история", – сказано в заявлении.
В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что в Хельсинки "должны отдавать себе отчет об ответственности и последствиях такого шага".
Там заявили, что присоединение Финляндии к НАТО нанесет "серьезный ущерб" двусторонним российско-финляндским отношениям, стабильности и безопасности в североевропейском регионе.
"Россия будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз ее национальной безопасности", – сказано в заявлении МИД РФ.
- Ранее нейтральная Финляндия задумалась о вступлении в НАТО после того, как Россия напала на Украину. Начало полномасштабной войны в Украине привело к тому, что впервые вступление в НАТО начали поддерживать большинство финнов.
- Такое же решение ожидается от Швеции. 13 апреля газета Svenska Dagbladet написала, что решение о вступлении Швеции в НАТО уже фактически принято.
- В тот же день глава финского правительства Санна Марин заявила, что Финляндия примет решение, вступать в НАТО или нет, в течение нескольких недель.
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