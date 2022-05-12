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Президент и премьер Финляндии объявили, что поддерживают вступление страны в НАТО

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2022, 10:31
Президент и премьер Финляндии объявили, что поддерживают вступление страны в НАТО - Фото
Фото: Yle

Президент Финляндии Саули Ниинисте и глава правительства Санна Марин опубликовали совместное заявление, официально сообщив о том, что поддерживают вступление страны в НАТО.

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"Этой весной состоялась важная дискуссия по поводу возможного членства Финляндии в НАТО. [...] Сейчас, когда момент принятия решения уже близок, мы выражаем наше общее мнение для информирования депутатских фракций и групп. Членство Финляндии в НАТО усилит весь оборонный альянс. Финляндия должна немедленно подать заявку на членство в НАТО", – говорится в заявлении.

Ниинисте и Марин выразили надежду, что необходимые решения по вступлению Финляндии в НАТО будут приняты в течение следующих нескольких дней.

Совместное со Швецией заявление о вступлении в НАТО ожидается 16 мая.

  • Ранее нейтральная Финляндия задумалась о вступлении в НАТО после того, как Россия напала на Украину. Начало полномасштабной войны в Украине привело к тому, что впервые вступление в НАТО начали поддерживать большинство финнов.
  • Такое же решение ожидается от Швеции. 13 апреля газета Svenska Dagbladet написала, что решение о вступлении Швеции в НАТО уже фактически принято.
  • В тот же день глава финского правительства Санна Марин заявила, что Финляндия примет решение, вступать в НАТО или нет, в течение нескольких недель.
Андрей Водяный
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нато Финляндия Саули Ниинистё Санна Марин
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