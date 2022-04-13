Финляндия решит, вступать в НАТО или нет, в течение нескольких недель – премьер

Глава финского правительства Санна Марин заявила, что Финляндия примет решение, вступать в НАТО или нет в течение нескольких недель, пишет CNN.

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"Я не буду устанавливать какой-либо график для принятия решение, но я думаю, что это произойдет довольно быстро. В течение недель, а не месяцев", – сказала она во время визита в Швецию, которая, по неофициальным данным, уже почти решила поступать в НАТО.

Между тем, в парламенте Финляндии в среду был представлен доклад об изменениях в сфере безопасности после начала российской войны в Украине. Ее подготовила рабочая группой по вопросам внешней и политики безопасности совместно с президентом Саули Ниинисте, пишет Yle.

Авторы доклада прямо не говорят, нужно ли Финляндии вступать в НАТО.

Такое решение может привести к росту напряженности на границе с Россией, но одновременное вступление Финляндии и Швеции облегчило бы подготовку и ответ на реакцию России.

В докладе говорится, что продолжительность вступления в НАТО зависит от рассмотрения заявки в парламентах стран-членов, а также от общей ситуации безопасности в Европе.

В ситуации, когда Россия и дальше будет строить свою политику на попытках разделения сфер влияния, отсутствие реакции на изменения в сфере безопасности может привести к существенной трансформации международного статуса Финляндии и сокращению пространства для принятия решений.

11 апреля британская газета The Times написала, что Финляндия и Швеция собираются вступить в НАТО уже летом.

8 апреля финские СМИ сообщили, что официальный Хельсинки намерен подать заявку в НАТО в конце апреля или начале мая.

Андрей Водяный

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