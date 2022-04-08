Финляндия подаст заявку в НАТО в конце апреля или начале мая – финские СМИ

В Финляндии правительство премьер-министра Санны Марин фактически приняло решение подать заявку на вступление страны в НАТО в конце апреля или в начале мая. Об этом сообщает финское издание Iltalehti со ссылкой на источники.

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Правительство Марин 14 апреля опубликует приложение к своему докладу о внешней политике и политике безопасности, а после 24 апреля его начнут обсуждать парламентские комитеты.

Как отмечается, в приложении прямо не выражается натовская позиция руководства финского государства.

Вступление в НАТО предусмотрено дополнительным пунктом, согласно которому президент и комитетом министров иностранных дел и политики безопасности TP-Utva могут изложить свою позицию в ходе парламентских слушаний.

По информации Iltalehti, TP-Utva проведет встречу под председательством Санны Марин и Саули Ниинистё, на которой президент и премьер-министр предложат вступить в НАТО.

По словам источников Iltalehti, решение о вступлении в НАТО TP-Utva примет в начале мая. При этом подать заявку на вступление в НАТО можно уже в апреле.

3 апреля премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна должна до начала лета принять решение о том, подавать заявку на вступление в НАТО или нет.

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Наталия Медведева

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