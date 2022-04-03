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Финляндия должна уже к началу лета решить, вступать в НАТО или нет – премьер-министр

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 04:25
Финляндия должна уже к началу лета решить, вступать в НАТО или нет – премьер-министр - Фото
Санна Марин (Фото: EPA-EFE/JOHN MACDOUGALL)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна должна до начала лета принять решение о том, подавать заявку на вступление в НАТО или нет. Об этом сообщает Yle.

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Как отмечается, 2 апреля Марин заявила делегатам Социал-демократической партии, собравшимся в Хельсинки, что Финляндии пора серьезно пересмотреть свою позицию относительно военной лояльности.

По словам Марин, военная агрессия России на Украине вынудила Финляндию пересмотреть свою политику безопасности.

"Россия не такой сосед, каким мы ее считали", – сказала Марин.

По мнению премьера, решение о вступлении в НАТО должно быть принято Финляндией тщательно, но быстро – уже этой весной.

Она сказала, что Финляндия столкнется с последствиями в любом случае – решит она стремиться к вступлению в альянс или нет.

Премьер-министр заявила, что в дискуссии по этому вопросу должны участвовать центральные институты Финляндии, а она сама выскажет свою точку зрения по этому поводу позже, чтобы не мешать обсуждению.

Марин также подчеркнула, что ей неизвестно о каких-либо нынешних членах НАТО, выступающих против потенциальной заявки Финляндии.

  • 20 января 2022 года премьер Финляндии говорила, что жесткие санкции при вторжении России в Украину будут, заявка в НАТО – вряд ли.
  • 7 февраля сообщалось, что 45% финнов готовы поддержать вступление страны в НАТО, если бы руководство страны дало такие рекомендации.   
  • 31 марта уже 61% граждан Финляндии выступали за вступление страны в НАТО, только 16% против и 23% не определились.
Наталия Медведева
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Санна Марин Финляндия нато война
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