Почти половина финнов проголосуют за НАТО, если это порекомендует правительство – опрос
45% финнов поддержали бы вступление в НАТО, если бы руководство страны дало такие рекомендации. Об этом говорится в результатах соцопроса, проведенного компанией Kantar TNS Agri для издания Maaseudun Tulevaisuus.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Социологи представили результаты опроса с разбивкой по полу, возрасту, регионам проживания, уровню образования и доходов, а также по электоральным симпатиям.
Больше всего сторонников вступления в НАТО – среди электората Коалиционной партии (70,8%) и Социал-демократической партии (54,1%). Меньше всего – среди сторонников Левого союза (28,2%).
Вступление Финляндии в НАТО поддержали бы 56% мужчин и 34% женщин.
Больше всего присоединение к Альянсу в Финляндии поддерживают люди старше 64 лет, а наиболее негативно к этому относятся респонденты возрастом от 30 до 44 лет.
Также социологи сообщают, что наибольшую поддержку вступления в НАТО высказали в Хельсинки.
56% финнов с высшим образованием поддержали бы вступление в НАТО. Среди финнов со средним образованием за вступление в Альянс выступают 39%.
Социологи говорят, что чем выше доход респондентов, тем больше они поддерживают членство в НАТО. Меньше всего поддержки – среди рабочих, студентов и тех, кто ухаживает за детьми на дому.
Опрос был проведен на прошлой неделе среди 1030 респондентов, погрешность – не более 3%.
- Дебаты о членстве Финляндии в НАТО усилились на фоне агрессии РФ и требовании Кремля о нерасширении Альянса на восток. До сих пор позиция финских властей заключалась в том, что при желании страна может подать заявку на членство, но пока это неактуально.
- 24 декабря 2021 года представитель МИД РФ Мария Захарова завила, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО "имело бы серьезные военно-политические последствия и потребовало бы адекватной реакции РФ". Глава МИД РФ Сергей Лавров ушел от ответа, когда его спросили о реакции России на вступление этих стран в НАТО.
- 11 января 2022 года помощница госсекретаря США Виктория Нуланд сказала, что НАТО всегда готов говорить с Финляндией и Швецией о вступлении в Альянс, если они этого захотят.
- Бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Финляндия и Швеция соответствуют критериям членства в Альянсе и вступление может осуществиться быстро, даже "мгновенно".
Читайте также: Жители Запада поддерживают членство Украины в ЕС и НАТО и ее защиту от России – опрос
Комментарии