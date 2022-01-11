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НАТО готов обсудить вступление Финляндии и Швеции. Разговор с ними будет другим – Нуланд

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 23:33
НАТО готов обсудить вступление Финляндии и Швеции. Разговор с ними будет другим – Нуланд - Фото
Виктория Нуланд (Скриншот видео Госдепа)

НАТО всегда готов говорить с Финляндией и Швецией о вступлении альянс, если они этого захотят. Об этом сказала помощница госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге.

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"Мы всегда говорили, что Финляндия и Швеция в любое время, когда они захотят поговорить с нами о членстве, мы готовы это сделать", – сказала Нуланд.

Помощница госсекретаря США отметила, что в этом случае Финляндия и Швеция также должны соответствовать по высоким стандартам НАТО.

"Они давно установили стабильные демократии. Так что разговор будет немного другим, чем со странами, которые только осуществляют переход к демократическим системам и имеют дело с проблемами коррупции, экономических реформ и демократической стабильности", – сказала Нуланд.

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Наталия Медведева
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нато виктория нуланд швеция Финляндия
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