НАТО готов обсудить вступление Финляндии и Швеции. Разговор с ними будет другим – Нуланд
НАТО всегда готов говорить с Финляндией и Швецией о вступлении альянс, если они этого захотят. Об этом сказала помощница госсекретаря США Виктория Нуланд на брифинге.
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"Мы всегда говорили, что Финляндия и Швеция в любое время, когда они захотят поговорить с нами о членстве, мы готовы это сделать", – сказала Нуланд.
Помощница госсекретаря США отметила, что в этом случае Финляндия и Швеция также должны соответствовать по высоким стандартам НАТО.
"Они давно установили стабильные демократии. Так что разговор будет немного другим, чем со странами, которые только осуществляют переход к демократическим системам и имеют дело с проблемами коррупции, экономических реформ и демократической стабильности", – сказала Нуланд.
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