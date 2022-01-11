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Нуланд: Никому не нужен конфликт в разгар пандемии, и меньше всего — самой России

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 22:42
Нуланд: Никому не нужен конфликт в разгар пандемии, и меньше всего — самой России - Фото
Виктория Нуланд (скриншот из видеозаписи)

Помощница госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Россия в разгар пандемии коронавируса создала кризис, который грозит перерасти в кровавый и дорогостоящий для нее конфликт, вместо того, чтобы сосредоточиться на здоровье своих граждан и других внутренних проблемах. Об этом она сказала на брифинге в Госдепартаменте.

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Нуланд напомнила, что сейчас в Европе проходит ряд встреч для разрешения дипломатическим путем кризиса, который Россия создала для Украины, европейской и глобальной безопасности.

"Это Россия создала этот кризис, это Россия собрала сотню тысяч солдат у границ Украины, это Россия пытается дестабилизировать Украину и изрыгает дезинформацию и ложь об Украине, США и НАТО для оправдания своих действий, в то время, когда Covid свирепствует в РФ и в других местах", – сказала Нуланд.

По ее словам, Кремль должен обосновать перед российским народом, почему он разжигает потенциально очень кровавый и дорогостоящий конфликт для России, а не сосредотачивается на здоровье своих граждан и на собственных значительных внутренних проблемах.

"Никому конфликт сейчас не нужен, и меньше всего — самой России", – подчеркнула Нуланд.

  • 9-13 января в Европе проходит ряд встреч между представителями США, НАТО и РФ, необходимость которых была вызвана скоплением российских войск на границе Украины и возможным новым военным вторжением РФ. Москва выдвинула США требования по нерасширению НАТО на восток, настаивая на их юридическом закреплении.
  • 10 января в Женеве прошли более чем семичасовые переговоры представителей США и РФ.
  • США на переговорах заявили, что открыты к установлению взаимных ограничений по военным учениям и договоренности о размещении ракет средней дальности, но никому не позволят закрыть двери НАТО для какой-либо страны. Представитель делегации РФ заявил, что США "недооценивают серьезность происходящего". 

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Вадим Ребрина
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Россия виктория нуланд коронавирус
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