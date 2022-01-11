Залужный об агрессии России: Мы будем защищать нашу землю до последней капли крови

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный уверен, что украинские военнослужащие смогут противостоять российской агрессии в случае нового вторжения, и заявил, что "мы будем защищать нашу землю до последней капли крови". Об этом он сказал в интервью Sky News.

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"У меня есть Родина, которую мне нужно защищать, и у меня есть вооруженные силы, которые должны быть готовы защищать нашу страну… Мы вообще ни на кого не собираемся нападать. Но мы будем защищать нашу землю до последней капли крови", – заявил главком ВСУ.

На вопрос о том, смогут ли ВСУ, насчитывающие около 260 000 военнослужащих, противостоять масштабному российскому вторжению, Залужный ответил утвердительно, напомнив, что военные отражают наступление с 2014 года.

В интервью Залужный дал понять, что он знает, что ВСУ придется столкнуться с любыми дальнейшими военными действиями России без перспективы того, что силы НАТО вступят в бой вместе с ними.

На вопрос, разочарован ли он этим, Залужный ответил: "Я как главнокомандующий несу ответственность за свою страну и свои вооруженные силы в частности. Я не питаю никаких иллюзий и не жду подарка от бога. Я воевал и готовил свои вооруженные силы".

Главком ВСУ также отметил, что украинские военные внимательно исследуют и анализируют действия российских сил вблизи границы, но с его стороны было бы "неуместно" публично делиться тем, что ему известно об их намерениях.

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Оксана Житнюк

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