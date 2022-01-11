Путин начал перебрасывать ударные и транспортные вертолеты к границам Украины – NYT

Президент РФ Владимир Путин начал перебрасывать военные вертолеты к границе Украины. Это может быть признаком того, что он продолжает планировать нападение. Об этом сообщают неназванные официальные лица США, говорится в материале The New York Times.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Чиновники говорят, что численность российских войск на границе с Украиной в последние недели остается стабильной, несмотря на прогнозы американской разведки о резком увеличении. Однако у границ все еще находится 100 000 военнослужащих, и теперь россияне разместили там также дополнительные ударные самолеты.

"Боевые и транспортные вертолеты, наряду с штурмовиками, станут важным преимуществом России, если Путин решит вторгнуться в Украину", – говорится в материале.

Американские чиновники утверждают, что у Путина ограниченное "окно для вторжения", а относительно мягкая зима замедлила этот процесс – он сдвинулся к февралю. Чиновники объясняют это тем, что, земля не промерзла достаточно сильно, чтобы выдержать перемещение тяжелой военной техники.

Администрация президента США Джо Байдена привлекла метеорологов для более тщательного изучения погодных условий в Украине. Также сообщается, что с 27 декабря над Украиной регулярно летают американские самолеты RC-135 Rivet Joint для радиоэлектронной прослушки. Разведку проводят и самолеты E-8 JSTARS – они отслеживают наращивание российских войск и их передвижение.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.