Украина получит дополнительную помощь от США, не только $300 млн из бюджета – посол

В этом году Украина кроме запланированных $300 млн из оборонного бюджета ожидает получить от США и другую помощь, детали которой пока раскрывать рано. Об этом рассказала посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Радио Свобода.

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"Есть непосредственно прямая помощь, которую нам оказывают США через свой бюджет – на 2022 год эта сумма уже больше, то есть она увеличена до 300 миллионов. И компонент, который может идти на летальное оборонное оружие, тоже увеличен", – сообщила Маркарова.

Она пояснила, что это та сумма, по которой оборонные ведомства США и Украины сотрудничают друг с другом, определяют, что именно будет входить в нее.

"Есть вторая часть помощи. И это как раз эта помощь, по которой мы получаем общие тренинги, вооружение, Джавелины… И еще что-то такое, о чем нельзя говорить. Но мы будем очень стараться, чтобы расширялся перечень защитного оружия, которое мы можем получить", – сказала посол.

Маркарова добавила, что еще одна часть взаимодействия США и Украины – активизация в сфере военно-технического сотрудничества.

"Это сотрудничество по линии Укроборонпрома, Министерства промышленности, там, где мы сотрудничаем с компаниями сектора обороны и где мы можем делать общие проекты, покупать некоторые вещи, которые нам нужны. Есть еще два пути, как мы сотрудничаем с США. И один уже был использован ранее (во время визита в прошлом году было показано, как это скоро может быть), когда президент США своим указом выделяет дополнительную помощь. Это дополнительно к тем средствам, которые заложены в бюджете", – отметила Маркарова.

27 декабря президент США Джо Байден подписал масштабный законопроект об оборонной политике Соединенных Штатов на сумму $768,2 млрд, включающий $300 млн на помощь Вооруженным силам Украины.

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Наталия Медведева

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