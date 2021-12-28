$25 млн. США помогут Украине укрепить границу с Россией и Беларусью: проекты поставок

Соединенные Штаты Америки договорились с Госпогранслужбой о двух проектах поддержки украинских пограничников в целом на сумму около $25 млн. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Первый проект, разработанный Госпогранслужбой совместно с посольством США в Украине – план совместных действий по реализации международной технической помощи в $20 млн.

Реализация этого проекта начнется в январе и продлится в течение года.

В рамках международной технической помощи подразделения ГПСУ, выполняющие задачи на границе с Россией и Беларусью, получат современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальную защиту пограничников, обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи.

Второй проект разработан в рамках сотрудничества с Госдепартаментом США по программе вопросов экспортного контроля и безопасности границ.

Он касается партнерской помощи Украине в укреплении инфраструктуры границы – ее обустройства и развития систем дистанционного наблюдения.

Объем финансирования этого проекта согласован в размере $4,5 млн.

Наталия Медведева

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