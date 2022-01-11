Москва добилась прямых переговоров с Западом о, как считают в Кремле, новой архитектуре безопасности в Европе. Де-факто Россия шантажирует Вашингтон и Брюссель возможной атакой против Украины, открыто требуя разделить континент на сферы влияния и гарантировать Москве, что Украину и Грузию никогда не возьмут в Альянс. Там требует от НАТО "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". Альянс непреклонен: не Путину решать, кому быть в блоке.

10 января прошли переговоры США-РФ в Женеве, 12 и 13 января с россиянами будут говорить в НАТО и ОБСЕ.

Все самое главное и интересное об этом беспрецедентном со времен окончания холодной войны событии – в хронике от LIGA.net.