Москва добилась прямых переговоров с Западом о, как считают в Кремле, новой архитектуре безопасности в Европе. Де-факто Россия шантажирует Вашингтон и Брюссель возможной атакой против Украины, открыто требуя разделить континент на сферы влияния и гарантировать Москве, что Украину и Грузию никогда не возьмут в Альянс. Там требует от НАТО "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". Альянс непреклонен: не Путину решать, кому быть в блоке.
10 января прошли переговоры США-РФ в Женеве, 12 и 13 января с россиянами будут говорить в НАТО и ОБСЕ.
Все самое главное и интересное об этом беспрецедентном со времен окончания холодной войны событии – в хронике от LIGA.net.
Президент Зеленский принял в Киеве советников лидеров Франции и Германии. Те приехали для встречи с главой ОП Ермаком, который курирует переговорный трек Украина-РФ. (Банковая)
Британский МИД: мы с союзниками завтра на Совете НАТО–Россия заявим Москве, что наращивание войск вокруг Украины неприемлемо, а новое вторжение станет стратегической ошибкой Москвы.
В Конгрессе США внесен на рассмотрение законопроект о предоставлении Украине дополнительной помощи (также военной) и ряда мер против РФ.
Представитель партии Союз-90/Зеленые в ФРГ по вопросам внешней политики Юрген Триттин привычно для немецких властей заявил, что "поставки оружия Украине создают поводы для новой эскалации и срывают переговоры". (Funke)
Глава дипломатии Евросоюза Боррель заявил, что российские войска "пришли к границе Украины не кофе пить". (BBC)
В Пентагоне не видят сокращения российских войск вдоль границ Украины, заявил спикер Кирби. Наверное, потому, что никто их и не сокращал?
По следам вчерашних переговоров NYT пишет, что "США отвергли неприемлемые требования России".
.
Пока идут переговоры, Литва и Польша достроили газопровод. Это ослабит их зависимость от России.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что скорейшее членство Украины в НАТО и ЕС – "единственно верный ответ Путину".
10 января вечером выяснилось, что еще в конце декабря Байден решил дать Украине еще $200 млн военной поддержки. (CNN)
США изучили потребности Украины в средствах ПВО, заявили в Пентагоне.
Турция заявила США о желании способствовать диалогу. Уже в третий раз в начала эскалации осенью.
Экс-глава МИД Польши Сикорский без обиняков рубанул в Twitter. Россия, говорит, – это серийный насильник, и если полезет – дадим по яйцам.
По следам женевской встречи читайте наш разбор: "России доверять нельзя". Чем закончился новый раунд переговоров США с РФ.
В Москве испереживались совсем. Рябков посетовал, что Украина по некоторым параметрам сотрудничает с НАТО теснее, чем какие-то из страны в самом Альянсе.
Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Стефанишина на брифинге перед внеочередным заседанием Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе заявила, что переговоры о безопасности в Европе "должны начинаться с вывода войск РФ".
Напомним, сегодняшние переговоры были первыми в серии дискуссий, которые идут на этой неделе в Европе.
Глава МИД ФРГ Бербок утверждает, что "нам есть чем ответить России на энергетический или военный шантаж". Было бы неплохо, конечно.
Главный советник президента Литвы говорит о переговорах США-РФ: "Главная задача – удержать от наихудшего сценария".
Главная цель переговоров – любыми способами избежать войны, но Запад может добиться и обратного эффекта, считает американский экономист, дипломат Аслунд.
В Женеве завершились переговоры США-РФ по "гарантиям безопасности". Они продолжались больше семи часов.
США могут оставить Россию без технологий при нападении на Украину. Разбор от Ліга.Tech.
Экс-глава МИД Польши Ващиковский считает, что Запад ушел от управления миром сверхдержавами, а Путин захотел это вернуть.
На фоне всего этого Литва увеличит военную помощь Украине. Спасибо, друзья!
Есть такое мнение от депутата Слуги народа: Что будет, если переговоры между США и Россией окажутся провальными.
Журналисты рассказали о восьми российских агентах при штаб-квартире НАТО.
Россия ставит под угрозу всю систему безопасности Европы, заявил министр обороны Швеции Хультквист.
Столтенберг о переговорах с Россией: "Не решим все вопросы, но надеемся на прогресс".
НАТО готов к новому конфликту в Европе, заверил Столтенберг.
Чехия усилит военное сотрудничество с Украиной из-за действий России: глава МИД страны Липавский.
Самым внимательным зрителем на переговорах Запад-Россия будет Китай, считает колумнист LIGA.net.
Редакционная статья от Financial Times: "Запад должен надеяться на лучшее, готовясь к худшему"
Тем временем в еврозоне инфляция достигла нового исторического максимума.
В Женеве стартуют переговоры США и России. Кортеж уже под американским посольством: смотрите видео.
Телефоны и холодильники. США могут запретить ввоз в Россию электроники в случае агрессии.
"Пора называть вещи своими именами". Кулеба ответил на требования Кремля о сферах влияния.
Россия приставила пистолет к голове Украины, считает госсекретарь США Блинкен.
Госсекретарь США Блинкен не ожидает от переговоров прорыва.
Между делом гляньте наш спецпроект: ЦРУ, Штази, КГБ. Как реформа спецслужб превратила монстров в "золотой стандарт": 5 историй.
США отчитались о предварительных переговорах с Россией в Женеве.
Санкции против России не конкретизируют, чтобы она не смогла подготовиться. (CNN)
В Женеве с рабочего ужина начался диалог представителей США и России.
Высокопоставленные российские и американские официальные лица провели рабочий ужин в Женеве в рамках начала серии встреч.
Представитель РФ на переговорах с США Рябков грубо заявил, что в НАТО должны "сматывать манатки и отправляться на рубежи 1997 года".
Блинкен заявил, что США готовы обсуждать с РФ размещение ракет и учения в Европе, но не численность войск НАТО.
Если Путин продолжит агрессию, США могут оставить РФ без продукции high-tech. (Bloomberg)
Кулеба заявил, что принятие требований России "было бы самым большим унижением для США и НАТО".
Россия снова начала угрожать НАТО военными шагами в случае отказа обсуждать ее требования.
В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по членству Украины в Альянсе.