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Холодная война-2. Россия угрожает Западу, идут переговоры: все самое главное – хроника - Фото

Холодная война-2. Россия угрожает Западу, идут переговоры: все самое главное – хроникаLive

Цей матеріал також доступний українською
Холодная война-2. Россия угрожает Западу, идут переговоры: все самое главное – хроникаLive
11.01.2022, 10:10
338
Йенс Столтенберг, Джо Байден, Владимир Зеленский и Владимир Путин (Коллаж - Эмма Ванченко - LIGA.net)

Москва добилась прямых переговоров с Западом о, как считают в Кремле, новой архитектуре безопасности в Европе. Де-факто Россия шантажирует Вашингтон и Брюссель возможной атакой против Украины, открыто требуя разделить континент на сферы влияния и гарантировать Москве, что Украину и Грузию никогда не возьмут в Альянс. Там требует от НАТО "собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года". Альянс непреклонен: не Путину решать, кому быть в блоке.

10 января прошли переговоры США-РФ в Женеве, 12 и 13 января с россиянами будут говорить в НАТО и ОБСЕ. 

Все самое главное и интересное об этом беспрецедентном со времен окончания холодной войны событии – в хронике от LIGA.net.

11.01.2022
10:23

Президент Зеленский принял в Киеве советников лидеров Франции и Германии. Те приехали для встречи с главой ОП Ермаком, который курирует переговорный трек Украина-РФ. (Банковая)

10:18

Британский МИД: мы с союзниками завтра на Совете НАТО–Россия заявим Москве, что наращивание войск вокруг Украины неприемлемо, а новое вторжение станет стратегической ошибкой Москвы.

10:14

В Конгрессе США внесен на рассмотрение законопроект о предоставлении Украине дополнительной помощи (также военной) и ряда мер против РФ.

10:12

Представитель партии Союз-90/Зеленые в ФРГ по вопросам внешней политики Юрген Триттин привычно для немецких властей заявил, что "поставки оружия Украине создают поводы для новой эскалации и срывают переговоры". (Funke)

09:48

Глава дипломатии Евросоюза Боррель заявил, что российские войска "пришли к границе Украины не кофе пить". (BBC)

09:47

В Пентагоне не видят сокращения российских войск вдоль границ Украины, заявил спикер Кирби. Наверное, потому, что никто их и не сокращал?

09:46

По следам вчерашних переговоров NYT пишет, что "США отвергли неприемлемые требования России".
.

09:15

Пока идут переговоры, Литва и Польша достроили газопровод. Это ослабит их зависимость от России.

07:23

Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что скорейшее членство Украины в НАТО и ЕС – "единственно верный ответ Путину".

10.01.2022
23:45

10 января вечером выяснилось, что еще в конце декабря Байден решил дать Украине еще $200 млн военной поддержки. (CNN)

23:39

США изучили потребности Украины в средствах ПВО, заявили в Пентагоне.

22:41

Турция заявила США о желании способствовать диалогу. Уже в третий раз в начала эскалации осенью.

22:39


Экс-глава МИД Польши Сикорский без обиняков рубанул в Twitter. Россия, говорит, – это серийный насильник, и если полезет – дадим по яйцам.

22:02

По следам женевской встречи читайте наш разбор: "России доверять нельзя". Чем закончился новый раунд переговоров США с РФ.

22:00

В Москве испереживались совсем. Рябков посетовал, что Украина по некоторым параметрам сотрудничает с НАТО теснее, чем какие-то из страны в самом Альянсе.

20:57

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Стефанишина на брифинге перед внеочередным заседанием Комиссии Украина-НАТО в Брюсселе заявила, что переговоры о безопасности в Европе "должны начинаться с вывода войск РФ".

19:29

США отказались закрыть двери НАТО. Итоги переговоров в Женеве в версиях США и России.

Фото: ЕРА

18:43

Напомним, сегодняшние переговоры были первыми в серии дискуссий, которые идут на этой неделе в Европе.

18:29

Глава МИД ФРГ Бербок утверждает, что "нам есть чем ответить России на энергетический или военный шантаж". Было бы неплохо, конечно.

18:26

Главный советник президента Литвы говорит о переговорах США-РФ: "Главная задача – удержать от наихудшего сценария".

18:21

Главная цель переговоров – любыми способами избежать войны, но Запад может добиться и обратного эффекта, считает американский экономист, дипломат Аслунд.

18:14

В Женеве завершились переговоры США-РФ по "гарантиям безопасности". Они продолжались больше семи часов.

Фото: ЕРА

18:13

США могут оставить Россию без технологий при нападении на Украину. Разбор от Ліга.Tech.

17:08

Экс-глава МИД Польши Ващиковский считает, что Запад ушел от управления миром сверхдержавами, а Путин захотел это вернуть.

16:39

На фоне всего этого Литва увеличит военную помощь Украине. Спасибо, друзья!

16:30

Есть такое мнение от депутата Слуги народа: Что будет, если переговоры между США и Россией окажутся провальными.

16:17

Журналисты рассказали о восьми российских агентах при штаб-квартире НАТО.

13:46

Россия ставит под угрозу всю систему безопасности Европы, заявил министр обороны Швеции Хультквист.

12:26

Столтенберг о переговорах с Россией: "Не решим все вопросы, но надеемся на прогресс".

11:44

НАТО готов к новому конфликту в Европе, заверил Столтенберг.

11:42

Чехия усилит военное сотрудничество с Украиной из-за действий России: глава МИД страны Липавский.

11:12

Самым внимательным зрителем на переговорах Запад-Россия будет Китай, считает колумнист LIGA.net.

11:04

Редакционная статья от Financial Times: "Запад должен надеяться на лучшее, готовясь к худшему"

10:54

Тем временем в еврозоне инфляция достигла нового исторического максимума.

10:37

В Женеве стартуют переговоры США и России. Кортеж уже под американским посольством: смотрите видео.

Сергей Рябков (Фото: ЕРА)

Венди Шерман (Фото: ЕРА)

09:50

Телефоны и холодильники. США могут запретить ввоз в Россию электроники в случае агрессии.

09:30

"Пора называть вещи своими именами". Кулеба ответил на требования Кремля о сферах влияния.

07:22

Россия приставила пистолет к голове Украины, считает госсекретарь США Блинкен.

07:06

Госсекретарь США Блинкен не ожидает от переговоров прорыва.

07:00

Между делом гляньте наш спецпроект: ЦРУ, Штази, КГБ. Как реформа спецслужб превратила монстров в "золотой стандарт": 5 историй.

06:24

США отчитались о предварительных переговорах с Россией в Женеве.

00:10

Санкции против России не конкретизируют, чтобы она не смогла подготовиться. (CNN)

09.01.2022
22:30

В Женеве с рабочего ужина начался диалог представителей США и России.

22:30

Высокопоставленные российские и американские официальные лица провели рабочий ужин в Женеве в рамках начала серии встреч.

21:48

Представитель РФ на переговорах с США Рябков грубо заявил, что в НАТО должны "сматывать манатки и отправляться на рубежи 1997 года".

19:14

Блинкен заявил, что США готовы обсуждать с РФ размещение ракет и учения в Европе, но не численность войск НАТО.

00:20

Если Путин продолжит агрессию, США могут оставить РФ без продукции high-tech. (Bloomberg)

28.12.2021
09:16

Кулеба заявил, что принятие требований России "было бы самым большим унижением для США и НАТО".

20.12.2021
11:30

Россия снова начала угрожать НАТО военными шагами в случае отказа обсуждать ее требования.

17.12.2021
18:33

В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по членству Украины в Альянсе.

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Теги: агрессия России, Сергей Рябков, война, владимир путин, геополитика, нато, переговоры, евросоюз, шантаж, брюссель, вторжение, сдерживание, Женева, Венди Шерман
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