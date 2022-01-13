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РФ хочет уничтожить Украину как государство и хочет уже решать украинский вопрос – Данилов

Цей матеріал також доступний українською
13.01.2022, 08:02
РФ хочет уничтожить Украину как государство и хочет уже решать украинский вопрос – Данилов - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что президент России Владимир Путин хочет уничтожить Украину как государство, и Россия уже "хочет решать украинский вопрос". Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

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"Каков план у Путина? Он достаточно прост, мы об этом публично говорим – это уничтожение нас как государства… Сейчас подходит время, когда они приняли решение, что нужно украинский вопрос уже решать", – сказал он.

Данилов считает, что Россия оккупировала часть Донбасса, чтобы Украина не обращала внимания на оккупированный Крым. Минские соглашения, говорит секретарь СНБО, были подписаны "под дулом автомата" – и не могут быть применены в нынешнем виде.

По его мнению, с 30 октября 2021 года идет "накручивание ситуации со всех сторон". Данилов заверяет, что количество российских войск на границах не является для Украины новостью.

Он считает, что сейчас Путин хочет дестабилизировать ситуацию внутри Украины, чтобы воспользоваться ею и "сделать свое черное дело". По его словам, РФ сложно добиться дестабилизации с помощью "аффилированных" с ней сил после закрытия телеканалов в Украине. Сейчас у РФ остается другое направление – энергетика, говорит Данилов.

"Глобально у Путина есть план по реконструкции советской империи, а без участия Украины никакой империи не состоится, то есть она может быть, но карликовая. Но прежде чем покушаться на чужой огород, России нужно разобраться с собственными огромными проблемами и вызовами", – добавил секретарь СНБО.

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Марк Сировой
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владимир путин снбо вторжение советский союз Алексей Данилов войска россии
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