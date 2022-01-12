Переговоры России и НАТО завершились. Есть первое заявление США

В Брюсселе завершились переговоры НАТО и России. Об этом сообщают российские госСМИ, также опубликовала твит о заседании глава делегации США Венди Шерман.

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Переговоры в рамках Комиссии НАТО-Россия длились около трех часов. На них планировалось обсуждать европейскую безопасность, особенно ситуацию с российскими войсками вокруг Украины.

После 15:15 генсек Альянса Йенс Столтенберг должен дать пресс-конференцию, на которой расскажет детали переговоров, генсек задерживается. Посмотреть ее можно здесь.

Также в 15:45 ожидается брифинг Шерман. На фоне требований России о нерасширении НАТО она заявила, что подчеркнула на сегодняшних переговорах фундаментальный принцип международного права: каждая страна имеет право выбирать свой путь.

Вот окно с трансляцией ее брифинга:

Это был второй раунд переговоров РФ с Западом. Первый прошел в Женеве с США, третий состоится завтра, 13 января, в рамках ОБСЕ в Вене.

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Марк Сировой

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