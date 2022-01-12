Проект новых санкций в сенате США: в списке Путин и российские топы – WP
Демократы в сенате США намерены презентовать новый законопроект о санкциях против российских юридических и физических лиц, в том числе лично Владимира Путина, ряда топ-чиновников, а также банковской системы. Информацию об этом публикует The Washington Post, которая утверждает, что располагает текстом проекта.
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Новые санкции, утверждает газета, нацелены на высшие военные и политические фигуры России, в числе которых назван и Путин, а также на банковские институты. Санкции могут быть введены, если Кремль продолжит враждебную активность по отношению к Украине. Ограничения также будут наложены на работающие в России сервисы, аналогичные SWIFT, которые обеспечивают безопасные транзакции для банков и других финансовых институтов.
Новость дополняется
- В декабре стало известно, что США могут ограничить импорт в Россию смартфонов и компонентов самолетов и авто, пишет Reuters.
- Bloomberg сообщал, что в администрации Байдена обсуждают возможные меры экспортного контроля для России, в том числе ограничения на чувствительные технологии и электронику.
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