Проект новых санкций в сенате США: в списке Путин и российские топы – WP

Демократы в сенате США намерены презентовать новый законопроект о санкциях против российских юридических и физических лиц, в том числе лично Владимира Путина, ряда топ-чиновников, а также банковской системы. Информацию об этом публикует The Washington Post, которая утверждает, что располагает текстом проекта.

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Новые санкции, утверждает газета, нацелены на высшие военные и политические фигуры России, в числе которых назван и Путин, а также на банковские институты. Санкции могут быть введены, если Кремль продолжит враждебную активность по отношению к Украине. Ограничения также будут наложены на работающие в России сервисы, аналогичные SWIFT, которые обеспечивают безопасные транзакции для банков и других финансовых институтов.

Новость дополняется

В декабре стало известно, что США могут ограничить импорт в Россию смартфонов и компонентов самолетов и авто, пишет Reuters.

Bloomberg сообщал, что в администрации Байдена обсуждают возможные меры экспортного контроля для России, в том числе ограничения на чувствительные технологии и электронику.

Сергей Бережной

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