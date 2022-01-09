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Если Путин продолжит агрессию. США могут оставить РФ без продукции high-tech – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2022, 00:20
Если Путин продолжит агрессию. США могут оставить РФ без продукции high-tech – Bloomberg - Фото
Владимир Путин в Женеве (фото - ЕРА)

Администрация президента США Джо Байдена и союзники Штатов обсуждают возможные меры экспортного контроля для России, в том числе ограничения на чувствительные технологии и электронику, которые будут введены, если президент РФ Владимир Путин продолжит агрессию против Украины. Об это сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров.

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По словам собеседника издания, пока никаких решений принято не было, но торговые ограничения могут коснуться экспорта из США в Россию и, возможно, некоторых товаров иностранного производства. Также рассматриваются меры по отказу России в микроэлектронике, изготовленной с использованием американского программного обеспечения или технологий.

Основной "удар" может быть направлен на военный и гражданский секторы, а также технологические амбиции России.

При этом ограничения на экспорт могут варьироваться от авионики до смартфонов, игровых консолей, планшетов и телевизоров, сказал чиновник.

"Россия может столкнуться с таким же строгим экспортным контролем, как на Кубе, в Иране, Северной Корее и Сирии", – заявил собеседник издания.

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Оксана Житнюк
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