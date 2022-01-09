Если Путин продолжит агрессию. США могут оставить РФ без продукции high-tech – Bloomberg
Администрация президента США Джо Байдена и союзники Штатов обсуждают возможные меры экспортного контроля для России, в том числе ограничения на чувствительные технологии и электронику, которые будут введены, если президент РФ Владимир Путин продолжит агрессию против Украины. Об это сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом переговоров.
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По словам собеседника издания, пока никаких решений принято не было, но торговые ограничения могут коснуться экспорта из США в Россию и, возможно, некоторых товаров иностранного производства. Также рассматриваются меры по отказу России в микроэлектронике, изготовленной с использованием американского программного обеспечения или технологий.
Основной "удар" может быть направлен на военный и гражданский секторы, а также технологические амбиции России.
При этом ограничения на экспорт могут варьироваться от авионики до смартфонов, игровых консолей, планшетов и телевизоров, сказал чиновник.
"Россия может столкнуться с таким же строгим экспортным контролем, как на Кубе, в Иране, Северной Корее и Сирии", – заявил собеседник издания.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения, хотя конкретики пока нет.
- Группа из 24 экс-чиновников нацбезопасности США и экспертов по России выступила с заявлением, призвав Байдена немедленно и публично обнародовать санкции, которые ждут РФ, если Путин продолжит военные действия против Украины.
- На следующей неделе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
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