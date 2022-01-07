Дипломатия, диалог и деэскалация. НАТО провел внеочередное совещание из-за агрессии России
Сегодня, 7 января, руководители внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО провели внеочередное совещание по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает постоянное представительство США в НАТО в Twitter.
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Совещание в рамках Североатлантического совета под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга было виртуальным. Участники встречи обсуждали наращивание Россией военной силы на границе с Украиной и более широкие аспекты европейской безопасности.
Как отмечается, главы МИД всех стран-союзников НАТО подтвердили свое единство в ответ на агрессию России против Украины.
"В преддверии предстоящего заседания Совета Россия – НАТО они подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации", – говорится в сообщении представительства США в НАТО.
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