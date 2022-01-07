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Дипломатия, диалог и деэскалация. НАТО провел внеочередное совещание из-за агрессии России

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2022, 17:59
Дипломатия, диалог и деэскалация. НАТО провел внеочередное совещание из-за агрессии России - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)

Сегодня, 7 января, руководители внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО провели внеочередное совещание по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает постоянное представительство США в НАТО в Twitter.

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Совещание в рамках Североатлантического совета под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга было виртуальным. Участники встречи обсуждали наращивание Россией военной силы на границе с Украиной и более широкие аспекты европейской безопасности.   

Как отмечается, главы МИД всех стран-союзников НАТО подтвердили свое единство в ответ на агрессию России против Украины.

Дипломатия, диалог и деэскалация. НАТО провел внеочередное совещание из-за агрессии России

"В преддверии предстоящего заседания Совета Россия – НАТО они подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации", – говорится в сообщении представительства США в НАТО.

Дипломатия, диалог и деэскалация. НАТО провел внеочередное совещание из-за агрессии России
Наталия Медведева
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нато эскалация йенс столтенберг
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