Дипломатия, диалог и деэскалация. НАТО провел внеочередное совещание из-за агрессии России

Сегодня, 7 января, руководители внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО провели внеочередное совещание по ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает постоянное представительство США в НАТО в Twitter.

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Совещание в рамках Североатлантического совета под председательством генсека НАТО Йенса Столтенберга было виртуальным. Участники встречи обсуждали наращивание Россией военной силы на границе с Украиной и более широкие аспекты европейской безопасности.

Как отмечается, главы МИД всех стран-союзников НАТО подтвердили свое единство в ответ на агрессию России против Украины.

"В преддверии предстоящего заседания Совета Россия – НАТО они подчеркнули необходимость дипломатии, диалога и деэскалации", – говорится в сообщении представительства США в НАТО.

Наталия Медведева

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