UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Блинкен поговорил со Столтенбергом: НАТО готов к сдерживанию агрессии РФ против Украины

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 19:22
Блинкен поговорил со Столтенбергом: НАТО готов к сдерживанию агрессии РФ против Украины - Фото
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщались о деэскалации военного наращивания России у границ Украины. Об этом они сообщили в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"НАТО един. Мы готовы к диалогу в Совете Россия-НАТО 12 января", – написал Столтенберг.

Блинкен поговорил со Столтенбергом: НАТО готов к сдерживанию агрессии РФ против Украины

"Мы с Йенсом Столтенбергом призываем Россию конструктивно участвовать в диалоге о стратегической стабильности, переговорах в Совете НАТО-РФ и в рамках ОБСЕ. Североатлантический союз готов к конструктивному диалогу с Россией, он объединяется для сдерживания дальнейшей агрессии против Украины", – отметил Блинкен.

Блинкен поговорил со Столтенбергом: НАТО готов к сдерживанию агрессии РФ против Украины

Читайте также: США согласовали даты переговоров с Россией: двусторонние, с НАТО, с европейскими странами

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия нато йенс столтенберг Энтони Блинкен
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 