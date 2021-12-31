Блинкен поговорил со Столтенбергом: НАТО готов к сдерживанию агрессии РФ против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщались о деэскалации военного наращивания России у границ Украины. Об этом они сообщили в Twitter.

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"НАТО един. Мы готовы к диалогу в Совете Россия-НАТО 12 января", – написал Столтенберг.

"Мы с Йенсом Столтенбергом призываем Россию конструктивно участвовать в диалоге о стратегической стабильности, переговорах в Совете НАТО-РФ и в рамках ОБСЕ. Североатлантический союз готов к конструктивному диалогу с Россией, он объединяется для сдерживания дальнейшей агрессии против Украины", – отметил Блинкен.

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Вадим Ребрина

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