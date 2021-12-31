Блинкен поговорил со Столтенбергом: НАТО готов к сдерживанию агрессии РФ против Украины
31.12.2021, 19:22
Фото: EPA
Госсекретарь США Энтони Блинкен и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщались о деэскалации военного наращивания России у границ Украины. Об этом они сообщили в Twitter.
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"НАТО един. Мы готовы к диалогу в Совете Россия-НАТО 12 января", – написал Столтенберг.
"Мы с Йенсом Столтенбергом призываем Россию конструктивно участвовать в диалоге о стратегической стабильности, переговорах в Совете НАТО-РФ и в рамках ОБСЕ. Североатлантический союз готов к конструктивному диалогу с Россией, он объединяется для сдерживания дальнейшей агрессии против Украины", – отметил Блинкен.
- 7 декабря президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели встречу по защищенному каналу видеосвязи, основной темой была Украина. После них Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток.
- 30 декабря Байден и Путин поговорили снова. В Белом доме заявили, что Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину, РФ либо пойдет на деэскалацию, либо столкнется со сдерживанием со стороны США.
- В Кремле заявили, что масштабные санкции против России за эскалацию в Украине могут привести к разрыву отношений США и РФ.
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