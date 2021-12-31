UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новости | Итоги переговоров. Байден ясно дал понять Путину, что США решительно ответят на вторжение

Цей матеріал також доступний українською
31.12.2021, 00:50
Итоги переговоров. Байден ясно дал понять Путину, что США решительно ответят на вторжение - Фото
Джо Байден и Владимир Путин (Коллаж LIGA.net)

Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Байден также выразил поддержку дипломатии, включая двусторонний диалог о стратегической стабильности, а также заседание Совета Россия-НАТО и переговоры с участием ОБСЕ.

Президент США подтвердил, что существенного прогресса в этих диалогах можно добиться только в обстановке деэскалации, а не эскалации, сообщили в Белом доме.

По версии Кремля, которую транслирует РИА Новости, разговор "получился серьезным".

Российская сторона сообщает, якобы Байден четко заявил, будто США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения

"Путин сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности. Байден предупредил о санкциях, Путин сообщил, что в таком случае может последовать разрыв отношений", – сообщают российские пропагандисты.

Также, по их словам, январские переговоры в Женеве пройдут под личным контролем президентов США и РФ.

Кроме того, в Крмемле сообщили, что Байден не раз подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать, как нельзя и выиграть. Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.

Итоги переговоров. Байден ясно дал понять Путину, что США решительно ответят на вторжение

Разговор продолжался 50 минут. Он состоялся на фоне роста напряженности на европейском континенте в связи со скоплением войск РФ у украинских границ и возможным нападением России на Украину. Звонок инициировала российская сторона. 

Белый дом опубликовал фото.

Итоги переговоров. Байден ясно дал понять Путину, что США решительно ответят на вторжение
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 