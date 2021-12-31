Итоги переговоров. Байден ясно дал понять Путину, что США решительно ответят на вторжение

Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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Байден также выразил поддержку дипломатии, включая двусторонний диалог о стратегической стабильности, а также заседание Совета Россия-НАТО и переговоры с участием ОБСЕ.

Президент США подтвердил, что существенного прогресса в этих диалогах можно добиться только в обстановке деэскалации, а не эскалации, сообщили в Белом доме.

По версии Кремля, которую транслирует РИА Новости, разговор "получился серьезным".

Российская сторона сообщает, якобы Байден четко заявил, будто США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения

"Путин сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности. Байден предупредил о санкциях, Путин сообщил, что в таком случае может последовать разрыв отношений", – сообщают российские пропагандисты.

Также, по их словам, январские переговоры в Женеве пройдут под личным контролем президентов США и РФ.

Кроме того, в Крмемле сообщили, что Байден не раз подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать, как нельзя и выиграть. Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.

Разговор продолжался 50 минут. Он состоялся на фоне роста напряженности на европейском континенте в связи со скоплением войск РФ у украинских границ и возможным нападением России на Украину. Звонок инициировала российская сторона.

Белый дом опубликовал фото.

7 декабря Байден и Путин провели встречу по защищенному каналу видеосвязи. Переговоры длились около двух часов. Основной темой была Украина.

Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток.

Госсекретарь США Энтони Блинкен перед переговорами Байдена и Путина позвонил президенту Владимиру Зеленскому. После беседы с Путиным Зеленскому должен позвонить Байден.

На январь запланированы переговоры РФ в двустороннем формате с США, в рамках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.

Вадим Ребрина

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