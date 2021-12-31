Новости | Итоги переговоров. Байден ясно дал понять Путину, что США решительно ответят на вторжение
Во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден призвал Россию снизить напряженность в отношениях с Украиной. Он ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
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Байден также выразил поддержку дипломатии, включая двусторонний диалог о стратегической стабильности, а также заседание Совета Россия-НАТО и переговоры с участием ОБСЕ.
Президент США подтвердил, что существенного прогресса в этих диалогах можно добиться только в обстановке деэскалации, а не эскалации, сообщили в Белом доме.
По версии Кремля, которую транслирует РИА Новости, разговор "получился серьезным".
Российская сторона сообщает, якобы Байден четко заявил, будто США не намерены размещать в Украине ударные наступательные вооружения
"Путин сообщил Байдену, что Россия будет вести себя так, как вели бы себя США в вопросах обеспечения своей безопасности. Байден предупредил о санкциях, Путин сообщил, что в таком случае может последовать разрыв отношений", – сообщают российские пропагандисты.
Также, по их словам, январские переговоры в Женеве пройдут под личным контролем президентов США и РФ.
Кроме того, в Крмемле сообщили, что Байден не раз подчеркивал, что ядерную войну нельзя начинать, как нельзя и выиграть. Лидеры договорились продолжить диалог после Нового года.
Разговор продолжался 50 минут. Он состоялся на фоне роста напряженности на европейском континенте в связи со скоплением войск РФ у украинских границ и возможным нападением России на Украину. Звонок инициировала российская сторона.
Белый дом опубликовал фото.
- 7 декабря Байден и Путин провели встречу по защищенному каналу видеосвязи. Переговоры длились около двух часов. Основной темой была Украина.
- Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен перед переговорами Байдена и Путина позвонил президенту Владимиру Зеленскому. После беседы с Путиным Зеленскому должен позвонить Байден.
- На январь запланированы переговоры РФ в двустороннем формате с США, в рамках Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
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