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Байден поговорит с Зеленским после звонка Путину, но дата пока не определена – Белый дом

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29.12.2021, 23:59
Байден поговорит с Зеленским после звонка Путину, но дата пока не определена – Белый дом - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Президент США Джо Байден поговорит с президентом Владимиром Зеленским, после звонка президенту России Владимиру Путину, который запланирован на 30 декабря. Об этом сообщил представитель администрации Байдена, передает пресс-служба Белого дома.

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Отвечая на вопрос, стоит ли ждать звонка Байдена Зеленскому, после завтрашнего разговора с Путиным, представитель Белого дома ответил утвердительно.

"Думаю, вы можете ожидать, что президент Байден и президент Зеленский будут поддерживать тесные отношения. У нас нет специально запланированного звонка, но они скоро снова поговорят", – сказал представитель администрации Байдена, отметив, что почти ежедневно контактирует со своим коллегой с украинской стороны.

Наталия Медведева
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Владимир Зеленский джо байден владимир путин
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