Столтенберг ответил Кремлю: Отношения НАТО-Украина – вопросы только Киева и 30 союзников

Отношения НАТО с Украиной будут решать только Киев и участники Альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции. Он сообщил, что получил последние предложения России.

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Столтенберг подчеркнул, что отношения НАТО с Украиной являются вопросом только Украины и 30 стран-членов НАТО.

Он добавил, что диалог с Кремлем должен основываться на основополагающих принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, в том числе с Украиной.

По его словам, члены Альянса готовы работать над укреплением мер доверия, если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности. В частности, они приглашают Кремль на заседание Совета Россия-НАТО.

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Генсек отметил, что в случае ухудшения ситуации НАТО будет действовать решительно и примет все необходимые меры. А затем добавил, что после вооруженной агрессии против Украины Альянс осуществил наибольшее усиление коллективной обороны за одно поколение.

7 декабря 2021 года состоялись переговоры российского президента Путина с лидером США Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Последний заявил, что сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией/США и Россией/НАТО, которые передали 15 ноября помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.

Белый дом отреагировал на предложения России по началу переговоров для разрядки кризиса вокруг Украины. Документы будут обсуждаться с европейскими союзниками и партнерами.

Марина Тищенко

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