UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Столтенберг ответил Кремлю: Отношения НАТО-Украина – вопросы только Киева и 30 союзников

Цей матеріал також доступний українською
17.12.2021, 18:33
Столтенберг ответил Кремлю: Отношения НАТО-Украина – вопросы только Киева и 30 союзников - Фото
Йенс Столтенберг (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)

Отношения НАТО с Украиной будут решать только Киев и участники Альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции. Он сообщил, что получил последние предложения России.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Столтенберг подчеркнул, что отношения НАТО с Украиной являются вопросом только Украины и 30 стран-членов НАТО.

Он добавил, что диалог с Кремлем должен основываться на основополагающих принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультации с европейскими партнерами НАТО, в том числе с Украиной.

По его словам, члены Альянса готовы работать над укреплением мер доверия, если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности. В частности, они приглашают Кремль на заседание Совета Россия-НАТО.

Читайте также: Путин выдвинул требования к НАТО и США. Как он срывает сотрудничество Украины с Альянсом.

Генсек отметил, что в случае ухудшения ситуации НАТО будет действовать решительно и примет все необходимые меры. А затем добавил, что после вооруженной агрессии против Украины Альянс осуществил наибольшее усиление коллективной обороны за одно поколение.

  • 7 декабря 2021 года состоялись переговоры российского президента Путина с лидером США Байденом на фоне угрозы нового вторжения России в Украину. Последний заявил, что сообщит о возможной встрече представителей США и стран НАТО с представителями России.
  • 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией/США и Россией/НАТО, которые передали 15 ноября помощнику госсекретаря США Карен Донфрид.
  • Белый дом отреагировал на предложения России по началу переговоров для разрядки кризиса вокруг Украины. Документы будут обсуждаться с европейскими союзниками и партнерами.
Марина Тищенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России нато переговоры безопасность евросоюз сдерживание йенс столтенбер
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 