Сегодня вечером между Вашингтоном и Москвой будет налажен канал защищенной видеосвязи: примерно на 18:00 по Киеву запланированы переговоры американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.
Саммит проходит на фоне беспрецедентной за последние годы эскалации у границ Украины: Россия стянула войска, антиукраинская риторика в заявлениях ее чиновников и в СМИ РФ снова на пике. Официальный Киев и Запад говорят о риске нового вторжения. Москва все отрицает.
Прошлые переговоры Байден-Путин состоялись в июне 2021 года в Женеве, однако в тот раз президенты общались лично.
Все самое интересное и важное о сегодняшнем событии №1 мировой геополитики – в хронике LIGA.net.
Между строк. Foreign Policy пишет, что Байден в ближайшее время может назначить посла США в Украине, рассматривается кандидатура профессиональнального дипломата Бриджит Бринк.
В Белом доме сообщают, что, кроме Украины, президенты США и России будут говорить о "стратегической стабильности и кибербезопасности".
Байден и Путин начнут видеоконференцию ориентировочно в 17:00 (по киевскому времени).
Financial Times. Разговор Байдена с Путиным обещает стать одной из самых сложных и значимых бесед со времен холодной войны: "Незаконная оккупация Россией Крыма и поддержка Кремлем войны на Донбассе должны быть частью переговоров".
Никакого силового передела Европы быть не может, и Байден должен продемонстрировать это Путину.
США следует сохранять высокую степень бдительности по поводу планов России, заявил диктор ЦРУ Билл Бернс: "Не стоит недооценивать склонность Путина к риску в отношении Украины" (Bloomberg). Нужно ответить "сильным сочетанием сдерживания".
Перед беседой Байден-Путин глава Пентагона провел совещание по Украине с топ-военными США.
Пока что – наш короткий разбор. "Это отчаяние": Путин угрожает, требуя не принимать Украину в НАТО. Почему он проиграет.
Макрон проснулся и с утра поддержал Украину: заявил, что Париж настаивает на возобновлении нормандского формата.
Резников снова: говорит, нам не нужны солдаты США и Канады на войне, мы сами будем драться, дайте только оружия.
Глава Минобороны Резников на CNN о возможном вторжении РФ. Очень хладнокровно. Говорит, если россияне снова полезут, наступит "кровавая бойня, россияне будут возвращаться в гробах".
Новые санкции США против России могут затронуть обмен рубля, говорят источники Bloomberg.
Вчера вечером Зеленский и глава Госдепа Блинкен созвонились также. Вот о чем шла речь.
Издание Foreign Policy утверждает со ссылкой на свои источники, что Украина якобы запросила у США часть "афганского вооружения".
Вчера Байден созвонился с Джонсоном, Макроном, Меркель и Драги. Согласовали позиции и поддержали Украину.
США направят войска на восточный фланг НАТО в случае нападения РФ на Украину, пишет The Guardian.
Доброе утро! Начинаем.