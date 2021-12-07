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Переговоры Байден – Путин: Украина в центре внимания. Все самое главное в одной хронике - Фото

Переговоры Байден – Путин: Украина в центре внимания. Все самое главное в одной хроникеLive

Цей матеріал також доступний українською
Переговоры Байден – Путин: Украина в центре внимания. Все самое главное в одной хроникеLive
07.12.2021, 11:25
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Фото: ЕРА

Сегодня вечером между Вашингтоном и Москвой будет налажен канал защищенной видеосвязи: примерно на 18:00 по Киеву запланированы переговоры американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.

Саммит проходит на фоне беспрецедентной за последние годы эскалации у границ Украины: Россия стянула войска, антиукраинская риторика в заявлениях ее чиновников и в СМИ РФ снова на пике. Официальный Киев и Запад говорят о риске нового вторжения. Москва все отрицает.

Прошлые переговоры Байден-Путин состоялись в июне 2021 года в Женеве, однако в тот раз президенты общались лично.

Все самое интересное и важное о сегодняшнем событии №1 мировой геополитики – в хронике LIGA.net.

07.12.2021
12:06

Между строк. Foreign Policy пишет, что Байден в ближайшее время может назначить посла США в Украине, рассматривается кандидатура профессиональнального дипломата Бриджит Бринк. 

12:02

В Белом доме сообщают, что, кроме Украины, президенты США и России будут говорить о "стратегической стабильности и кибербезопасности".

11:44

Байден и Путин начнут видеоконференцию ориентировочно в 17:00 (по киевскому времени).

11:28

Financial Times. Разговор Байдена с Путиным обещает стать одной из самых сложных и значимых бесед со времен холодной войны: "Незаконная оккупация Россией Крыма и поддержка Кремлем войны на Донбассе должны быть частью переговоров".

Никакого силового передела Европы быть не может, и Байден должен продемонстрировать это Путину.

10:52

США следует сохранять высокую степень бдительности по поводу планов России, заявил диктор ЦРУ Билл Бернс: "Не стоит недооценивать склонность Путина к риску в отношении Украины" (Bloomberg). Нужно ответить "сильным сочетанием сдерживания".

10:20

Перед беседой Байден-Путин глава Пентагона провел совещание по Украине с топ-военными США.

Ллойд Остин (фото - ЕРА)

10:19

Пока что – наш короткий разбор. "Это отчаяние": Путин угрожает, требуя не принимать Украину в НАТО. Почему он проиграет.

10:07

Макрон проснулся и с утра поддержал Украину: заявил, что Париж настаивает на возобновлении нормандского формата.

09:32

Резников снова: говорит, нам не нужны солдаты США и Канады на войне, мы сами будем драться, дайте только оружия.

09:18

Глава Минобороны Резников на CNN о возможном вторжении РФ. Очень хладнокровно. Говорит, если россияне снова полезут, наступит "кровавая бойня, россияне будут возвращаться в гробах".

08:54

Новые санкции США против России могут затронуть обмен рубля, говорят источники Bloomberg.

08:44

Вчера вечером Зеленский и глава Госдепа Блинкен созвонились также. Вот о чем шла речь.

07:26

Издание Foreign Policy утверждает со ссылкой на свои источники, что Украина якобы запросила у США часть "афганского вооружения".

06:53

Вчера Байден созвонился с Джонсоном, Макроном, Меркель и Драги. Согласовали позиции и поддержали Украину.

06:21

США направят войска на восточный фланг НАТО в случае нападения РФ на Украину, пишет The Guardian.

06:01

Доброе утро! Начинаем.

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Теги: война, Донбасс, владимир путин, геополитика, Крым, переговоры, угроза, оккупация, хроника, вторжение, союзники, сдерживание, джо байден
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