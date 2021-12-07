Сегодня вечером между Вашингтоном и Москвой будет налажен канал защищенной видеосвязи: примерно на 18:00 по Киеву запланированы переговоры американского президента Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.

Саммит проходит на фоне беспрецедентной за последние годы эскалации у границ Украины: Россия стянула войска, антиукраинская риторика в заявлениях ее чиновников и в СМИ РФ снова на пике. Официальный Киев и Запад говорят о риске нового вторжения. Москва все отрицает.

Прошлые переговоры Байден-Путин состоялись в июне 2021 года в Женеве, однако в тот раз президенты общались лично.

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