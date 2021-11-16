UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глобальная политика | Первые переговоры Байдена и Си Цзиньпина: Тайвань, сдержанность и здравый смысл

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 17:14
Первые переговоры Байдена и Си Цзиньпина: Тайвань, сдержанность и здравый смысл - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

На сайте Белого Дома опубликован краткий отчет о "виртуальном саммите" президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Согласно документу, стороны прояснили друг для друга свои позиции, но никаких существенных подвижек на встрече не произошло. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщил "Голосу Америки" высокопоставленный представитель администрации США, лидеры беседовали по видеосвязи более трех с половиной часов, но принципиальных результатов переговоры не дали. "Мы не ждали прорыва, – сказал источник "Голоса Америки". – Его и не было, не о чем сообщать".

Среди затронутых тем, которые сочли нужным упомянуть в отчете, были нарушения Китаем прав человека в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также свобода мореплавания и авиасообщения в Тихоокеанском регионе. Кроме того, лидеры обменялись мнениями о ситуации в КНДР, Афганистане и Иране. 

Согласно отчету, президент Байден заявил, что в отношении Тайваня США продолжают придерживаться политики "одного Китая", однако решительно возражают против попыток в одностороннем порядке изменить сложившееся вокруг Тайваня равновесие сил. 

Президент США также обратил внимание собеседника на необходимость "управления стратегическими рисками". Он подчеркнул, что в сложных политических ситуациях принимаемые решения не должны выходить за рамки сдержанности и здравого смысла, и что для предотвращения эскалации конфликтов необходимо оставлять открытыми возможности для прямого общения. 

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзе Дуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

Читайте также: Британский фрегат прошел через Тайваньский пролив, Китай ответил неожиданно мягко

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
администрация США Китай права человека белый дом си цзиньпин саммит тайвань джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 