На сайте Белого Дома опубликован краткий отчет о "виртуальном саммите" президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Согласно документу, стороны прояснили друг для друга свои позиции, но никаких существенных подвижек на встрече не произошло.

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Как сообщил "Голосу Америки" высокопоставленный представитель администрации США, лидеры беседовали по видеосвязи более трех с половиной часов, но принципиальных результатов переговоры не дали. "Мы не ждали прорыва, – сказал источник "Голоса Америки". – Его и не было, не о чем сообщать".

Среди затронутых тем, которые сочли нужным упомянуть в отчете, были нарушения Китаем прав человека в Синьцзяне, Тибете и Гонконге, а также свобода мореплавания и авиасообщения в Тихоокеанском регионе. Кроме того, лидеры обменялись мнениями о ситуации в КНДР, Афганистане и Иране.

Согласно отчету, президент Байден заявил, что в отношении Тайваня США продолжают придерживаться политики "одного Китая", однако решительно возражают против попыток в одностороннем порядке изменить сложившееся вокруг Тайваня равновесие сил.

Президент США также обратил внимание собеседника на необходимость "управления стратегическими рисками". Он подчеркнул, что в сложных политических ситуациях принимаемые решения не должны выходить за рамки сдержанности и здравого смысла, и что для предотвращения эскалации конфликтов необходимо оставлять открытыми возможности для прямого общения.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзе Дуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

15 сентября 2021 года сообщалось, что Си Цзиньпин отклонил предложение президента Байдена о личной встрече.

6 октября на фоне роста напряженности вокруг Тайваня США и Китай договорились соблюдать тайваньское соглашение.

17 октября Китай испытал гиперзвуковую ракету с глобальным радиусом поражения, способную нести ядерный заряд.

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Сергей Бережной

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