Китай испытал гиперзвуковую ракету: она облетела всю Землю, может нести ядерный заряд – FT

Китай испытал гиперзвуковую ракету, которая облетела весь земной шар, способна нести ядерный заряд и застала врасплох разведку США. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пять источников, которые проинформированы разведкой и знакомы с испытаниями.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что эта ракета была оборудована гиперзвуковым планирующим аппаратом и способна нести ядерный заряд. Ее запустили еще в августе, она пролетела через низкоорбитальное пространство, облетела Землю, а затем снизилась, чтобы достичь цели.

Ракета промахнулась по цели примерно на 20 миль (32 км), заявили три собеседника издания. Но двое сказали, что испытания показали поразительные успехи Китая в области гиперзвукового оружия – и КНР является намного более продвинутым в этой сфере, чем предполагали официальные лица США.

Двое собеседников издания также сказали, что теоретически эта ракета может облетать Южный полюс. Потенциально это может стать большой проблемой для американских военных, потому что их системы противоракетной обороны сосредоточены на севере.

Эти испытания взывают новые вопросы, почему США часто недооценивают военную модернизацию Китая, пишут журналисты. "Мы не знаем, как они это сделали", – сказал один из собеседников издания об испытаниях.

Читайте также: Байден: Си Цзиньпин уверен, что Китай будет "владеть США" через 10-15 лет

Журналисты отмечают, что это событие произошло на фоне обзора ядерной политики, который проводит администрация президента США Джо Байдена, и растущей обеспокоенности Вашингтона китайским ядерным потенциалом.

В Пентагоне не прокомментировали сообщения об испытаниях, но заявили, что обеспокоены развитием военных возможностей Китая, которые увеличивают напряженность в регионе и за его пределами.

В посольстве Китая в США также отказались комментировать информацию об испытаниях, однако заверили, что их военная политика всегда носила "оборонительный характер", а военное развитие не направлено против какой-либо страны.

Сейчас наблюдается рост напряженности между США и Китаем по вопросу Тайваня, который возник в 1949 году, когда остров объявил об отделении от КНР. США и другие западные страны поддерживают независимость Тайваня. На острове есть собственная конституция, военные и демократически избранные лидеры. При этом Пекин считает Тайвань провинцией Китая, которую он должен вернуть. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

Читайте также: Британский фрегат прошел через Тайваньский пролив, Китай ответил неожиданно мягко

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.