Тайвань сообщил о крупнейшим в истории вторжении военной авиации Китая
Военно-воздушные силы Китая направили 38 самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня – это крупнейшее в истории вторжение китайских ВВС в зону ПВО острова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Тайваня.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Самолеты Китая зашли в зону ПВО Тайваня в две волны: первая партия вылетела в районе острова Пратас, вторая – в проливе Баши. Тайвань отправлял боевые самолеты на встречу, чтобы воспрепятствовать ВВС Китая. Также для наблюдения за ними развернули ракетные системы.
Всего Китай задействовал 28 самолетов J-16, четыре истребителя Су-30, четыре бомбардировщика H-6 с ядерными боеголовками, один противолодочный самолет и авиационный комплекс радиообнаружения и наведения.
"Китай необоснованно ведет военную агрессию, нарушая региональный мир", – сказал премьер-министр Тайваня Су Цзэн-чан.
Китай пока не прокомментировал инцидент. Ранее такие полеты в Пекине обосновывали "защитой суверенитета".
- В июле 2020 года Тайвань провел военные учения на суше, на воде и в воздухе, на которых проверил готовность отразить агрессию Китая.
- 28 января 2021 года в Китае допустили возможность войны из-за попыток Тайваня добиться официальной независимости.
- 8 апреля Китай провел учения авианосной группы недалеко от Тайваня.
- 24 июня власти Тайваня заявили, что острову надо готовиться к войне с Китаем.
- 10 августа стало известно, что Китай отзывает посла из Литвы из-за открытия представительства Тайваня.
Читайте также: США создали военный союз AUKUS. А как же НАТО? Вот десять ответов, которые все объясняют
Комментарии