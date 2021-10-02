Тайвань сообщил о крупнейшим в истории вторжении военной авиации Китая

Военно-воздушные силы Китая направили 38 самолетов в зону противовоздушной обороны Тайваня – это крупнейшее в истории вторжение китайских ВВС в зону ПВО острова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Тайваня.

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Самолеты Китая зашли в зону ПВО Тайваня в две волны: первая партия вылетела в районе острова Пратас, вторая – в проливе Баши. Тайвань отправлял боевые самолеты на встречу, чтобы воспрепятствовать ВВС Китая. Также для наблюдения за ними развернули ракетные системы.

Всего Китай задействовал 28 самолетов J-16, четыре истребителя Су-30, четыре бомбардировщика H-6 с ядерными боеголовками, один противолодочный самолет и авиационный комплекс радиообнаружения и наведения.

"Китай необоснованно ведет военную агрессию, нарушая региональный мир", – сказал премьер-министр Тайваня Су Цзэн-чан.

Китай пока не прокомментировал инцидент. Ранее такие полеты в Пекине обосновывали "защитой суверенитета".

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзе Дуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны. Украина официально считает Тайвань частью КНР.

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Владислав Сердюк

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