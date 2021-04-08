Учения авианосца и демонстративное нарушение "воздуха" самолетами: Китай припугнул Тайвань
В понедельник, 5 апреля, вооруженные силы Китая провели одновременные военные учения к западу и востоку от Тайваня, сообщает CNN.
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Китайские военные сообщили, что авианосец "Ляонин" проводит учения в районе Тайваня и назвали их обычными, прошедшими в соответствии с годовым планом. Авианосная группа прошла через пролив Мияко между островами Мияко и Окинавой.
В то же время не меньше 10 боевых самолетов армии КНР, в том числе по четыре истребителя J-10 и J-16, противолодочный самолет Y-8 и самолет раннего предупреждения KJ-500 вошли в зону идентификации ПВО Тайваня, сообщает тайваньское министерство обороны.
В среду, 7 апреля, Китай направил к Тайваню 15 боевых самолетов.
В минобороны Тайваня заявили, что полностью осознают ситуацию и надлежащим образом реагируют на нее.
ВМС США ответили проходом через Тайваньский пролив эсминца "Джон С. Маккейн". По словам пресс-секретаря Седьмого флота Марка Лэнгфорда, это демонстрирует приверженность США свободе и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе.
- В 2019 году президент КНР заявил, что Китай может силой присоединить к себе Тайвань.
- В июле 2020 года Тайвань провел военные учения на суше, на воде и в воздухе, на которых проверил готовность отразить агрессию Китая.
- В том же месяце 37 китайских самолетов зашли в зону идентификации ПВО Тайваня.
- 23 и 24 января 2021 года крупные группы самолетов КНР входили в зону идентификации ПВО Тайваня.
- 28 января в Китае допустили возможность войны из-за попыток Тайваня добиться официальной независимости.
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