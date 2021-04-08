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Учения авианосца и демонстративное нарушение "воздуха" самолетами: Китай припугнул Тайвань

08.04.2021, 12:09
Учения авианосца и демонстративное нарушение
Авианосец Ляонин (Фото – Jerome Favre, EPA)

В понедельник, 5 апреля, вооруженные силы Китая провели одновременные военные учения к западу и востоку от Тайваня, сообщает CNN.

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Китайские военные сообщили, что авианосец "Ляонин" проводит учения в районе Тайваня и назвали их обычными, прошедшими в соответствии с годовым планом. Авианосная группа прошла через пролив Мияко между островами Мияко и Окинавой.

В то же время не меньше 10 боевых самолетов армии КНР, в том числе по четыре истребителя J-10 и J-16, противолодочный самолет Y-8 и самолет раннего предупреждения KJ-500 вошли в зону идентификации ПВО Тайваня, сообщает тайваньское министерство обороны.

В среду, 7 апреля, Китай направил к Тайваню 15 боевых самолетов.

В минобороны Тайваня заявили, что полностью осознают ситуацию и надлежащим образом реагируют на нее.

ВМС США ответили проходом через Тайваньский пролив эсминца "Джон С. Маккейн". По словам пресс-секретаря Седьмого флота Марка Лэнгфорда, это демонстрирует приверженность США свободе и открытости в Индо-Тихоокеанском регионе.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзе Дуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны.
Денис Юдин
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Китай учения тайвань Тайваньский пролив ляонин Джон С. Маккейн
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