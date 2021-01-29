"Те, кто играет с огнем, обожгутся сами": Китай угрожает Тайваню войной

В Китае допустили возможность войны из-за попыток Тайваня добиться независимости. Об этом сообщает BBC.

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"Мы серьезно говорим выступающим за независимость Тайваня: те, кто играет с огнем, обожгутся сами, и независимость Тайваня означает войну", – заявил вчера, 28 января, представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Он также назвал недавние действия китайской военной авиации в зоне идентификации тайваньской ПВО "необходимыми для решения нынешней ситуации с безопасностью в Тайваньском проливе и для защиты национального суверенитета".

"Мы считаем этот комментарий неудачным и несоразмерным нашим намерениям выполнять обязательства по договору с Тайванем", – заявил в ответ пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, в Пентагоне не видят, почему напряженность вокруг Тайваня должна вести к конфронтации.

Денис Юдин

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