"Те, кто играет с огнем, обожгутся сами": Китай угрожает Тайваню войной
В Китае допустили возможность войны из-за попыток Тайваня добиться независимости. Об этом сообщает BBC.
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"Мы серьезно говорим выступающим за независимость Тайваня: те, кто играет с огнем, обожгутся сами, и независимость Тайваня означает войну", – заявил вчера, 28 января, представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Он также назвал недавние действия китайской военной авиации в зоне идентификации тайваньской ПВО "необходимыми для решения нынешней ситуации с безопасностью в Тайваньском проливе и для защиты национального суверенитета".
"Мы считаем этот комментарий неудачным и несоразмерным нашим намерениям выполнять обязательства по договору с Тайванем", – заявил в ответ пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, в Пентагоне не видят, почему напряженность вокруг Тайваня должна вести к конфронтации.
- В 2019 году президент КНР заявил, что Китай может силой присоединить к себе Тайвань.
- В июле 2020 года Тайвань провел военные учения на суше, на воде и в воздухе, на которых проверил готовность отразить агрессию Китая.
- 1 сентября 2020 года спикер сената Чехии Выстрчил посетил Тайвань, несмотря на угрозы Китая.
- В том же месяце 37 китайских самолетов зашли в зону идентификации ПВО Тайваня.
- 23 и 24 января 2021 года крупные группы самолетов КНР входили в зону идентификации ПВО Тайваня.
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