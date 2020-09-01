Несмотря на угрозы Китая. Спикер сената Чехии выступил в парламенте Тайваня

Милош Выстрчил во время визита в Тайвань назвал себя тайваньцем, чтобы выразить поддержку независимости острова от Китая

Спикер Сената Чехии Милош Выстрчил произнес речь в парламенте Тайваня, несмотря на угрозы Китая. Об этом сообщает Reuters.

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Выстрчил возглавляет делегацию из около 90 чешских политиков и бизнесменов, которая прибыла в Тайвань вчера. В ответ Китай заявил, что Выстрчил заплатит "высокую цену" за посещение острова, и назвали визит "близоруким поведением" и "открытой провокацией".

"Позвольте мне лично выразить мою поддержку Тайваню и высшей ценности свободы, и завершить сегодняшнюю речь... возможно, более скромным, но столь же сильным заявлением: "Я - тайванец", - обратился Выстрчил к парламенту Тайваня.

Он перефразировал слова президента США Джона Кеннеди "я - берлинец", сказанные в Берлине в 1963 году, в поддержку жителей Западного Берлина, окруженного территорией социалистической ГДР.

По словам Выстрчила, его визит в Тайвань подчеркивает внешнюю политику, основанную на ценностях, которую проводил покойный президент Чехии Вацлав Гавел.

Несмотря на то, что правительство Чехии не поддержало визит Выстрчила в Тайвань, оно отреагировало на резкое осуждение со стороны Китая и вызвало китайского посла. Китай, в свою очередь, вызвал в МИД посла Чехии.

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзе Дуна в гражданской войне контролировало всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении к "мирному воссоединению". Независимость Тайваня от Китая поддерживают США и другие западные страны.



В 2019 году президент КНР заявил, что Китай может силой присоединить к себе Тайвань

В июле 2020 года Тайвань провел военные учения на суше, на воде и в воздухе, на которых проверил готовность отразить агрессию Китая.

Денис Юдин

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