Несмотря на угрозы Китая. Спикер сената Чехии выступил в парламенте Тайваня
Милош Выстрчил во время визита в Тайвань назвал себя тайваньцем, чтобы выразить поддержку независимости острова от Китая
Спикер Сената Чехии Милош Выстрчил произнес речь в парламенте Тайваня, несмотря на угрозы Китая. Об этом сообщает Reuters.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Выстрчил возглавляет делегацию из около 90 чешских политиков и бизнесменов, которая прибыла в Тайвань вчера. В ответ Китай заявил, что Выстрчил заплатит "высокую цену" за посещение острова, и назвали визит "близоруким поведением" и "открытой провокацией".
"Позвольте мне лично выразить мою поддержку Тайваню и высшей ценности свободы, и завершить сегодняшнюю речь... возможно, более скромным, но столь же сильным заявлением: "Я - тайванец", - обратился Выстрчил к парламенту Тайваня.
Он перефразировал слова президента США Джона Кеннеди "я - берлинец", сказанные в Берлине в 1963 году, в поддержку жителей Западного Берлина, окруженного территорией социалистической ГДР.
По словам Выстрчила, его визит в Тайвань подчеркивает внешнюю политику, основанную на ценностях, которую проводил покойный президент Чехии Вацлав Гавел.
Несмотря на то, что правительство Чехии не поддержало визит Выстрчила в Тайвань, оно отреагировало на резкое осуждение со стороны Китая и вызвало китайского посла. Китай, в свою очередь, вызвал в МИД посла Чехии.
- В 2019 году президент КНР заявил, что Китай может силой присоединить к себе Тайвань.
- В июле 2020 года Тайвань провел военные учения на суше, на воде и в воздухе, на которых проверил готовность отразить агрессию Китая.
Комментарии