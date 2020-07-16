Тайвань готовится к войне с КНР. В стране проходят военные учения - фото

Пятидневные учения с участием 8000 военных проверяют готовность Тайваня отбить атаку со стороны КНР

Тайвань проводит полномасштабные военные учения на суше, на воде и в воздухе на фоне агрессии Китая, который считает остров частью своей территории. Об этом сообщает The Guardian.

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Пятидневные учения с участием 8000 военных проверяют готовность островной страны со 100-миллионным населением отбить атаку со стороны огромного соседа.

Тайваньские военные отрабатывают сценарии высадки китайских сил на побережье в то время, как Китай переходит от риторики о "мирном воссоединении" к прямым угрозам военного вторжения.

Президент Тайваня Цай Инвэнь написал в Twitter, что учения "продемонстрировали миру сильные оборонительные возможности и твердую решимость защищать Тайвань".

СПРАВКА. Тайвань живет под угрозой китайского вторжения после раскола в 1949 году после гражданской войны. Давление Китая, которое усилилось после избрания президентом Цай Инвэнь в 2016 году, заставило Тайвань разработать собственные системы вооружения, среди которых сверхзвуковые ракеты земля-воздух, корабли и самолеты. С приходом к власти Дональда Трампа в США, Тайвань получил дополнительную военную поддержку. Франция со своей стороны согласилась обновить ракетные системы на боевых кораблях, построенных еще в 90-х, чем также разозлила Китай. Китай считает остров своенравной провинцией "единого Китая" и священной китайской территорией. В обновленной Белой книге КНР пишет, что "приложит все усилия для мирного воссоединения с Тайванем".

Наталия Софиенко

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