Военные корабли США прошли через Тайваньский пролив

Фото: EPA

Два военных корабля США 28 апреля прошли через Тайваньский пролив. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Проход кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует американскую заинтересованность в свободной и открытой Индо-Тихоокеанской области", - отметил представитель седьмого флота Военно-морского флота США Клей Досс.

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Китай пока не комментировал инцидент. "Пекин годами пытается изолировать тайваньский остров. США не имеют официальных отношений с Тайванем, однако Вашингтон является главным источником оружия для островной страны", - отмечается в сообщении.

29 апреля 2019 года в Эстонии стартовали крупные трехнедельные учения Сил обороны "Весенний шторм".