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29.04.2019, 12:26

В Эстонии начались масштабные военные учения

В Эстонии начались масштабные военные учения - Фото
Фото: Facebook/Генштаб ВСУ

В учениях примут участие боевые корабли ВМС Эстонии и союзников

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В Эстонии сегодня стартовали крупные трехнедельные учения Сил обороны "Весенний шторм", в которых примут участие более 9000 военнослужащих из 13 стран, в том числе и Украины. Об этом сообщает ERR.

В учениях "Весенний шторм" задействованы военнослужащие Украины, Бельгии, Великобритании, Германии, Грузии, Канады, Латвии, Литвы, Польши, США, Финляндии, Франции и Эстонии.

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До 17 мая вони будут отрабатывать приемы синхронизации планов боевых действий, сотрудничество в управлении, повышение готовности к выполнению тактических задач.

Учения направлены на повышение уровня подготовки личного состава первой пехотной бригады, наиболее интенсивная часть маневров пройдет с 2 по 10 мая.

В учениях примут участие подразделения подразделения сухопутных, военно-воздушных и Военно-Морских сил, личный состав первой и второй пехотных бригад, тыловые структуры, личный состав ополчения Кайтселийт.

В маневрах также будут задействованы военнослужащие дислоцированных в Эстонии тактических групп НАТО, военнослужащие из стран-союзников и партнеров по коалиции.

В воздушном пространстве Эстонии будут перемещаться самолеты и вертолеты ВВС Эстонии и союзников: истребители Eurofighter ВВС Германии и Британии, польские штурмовики Су-22, вертолеты ВВС Британии и США Wildcat, Apache и Pavehawk.

В учениях примут участие боевые корабли ВМС Эстонии и союзников.

Эстония начинает создание инфраструктуры и оборудование систем технического наблюдения на границе с Россией.

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Теги: ВСУ, учения, эстония, Весенний шторм
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